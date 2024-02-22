Филиппины обвинили Китай в уничтожении морской экосистемы цианидом

Китайские рыболовные суда обвиняются в использовании цианида, что представляет угрозу для окружающей среды.

Филиппинское бюро рыболовства и водных ресурсов (BFAR) сообщило, что китайские рыбаки использовали цианид, чтобы нанести вред экосистеме на территории спорного мелководья Бахо-де-Масинлок, также называемого мелководьем Скарборо, в Западно-Филиппинском море.

Использование цианида в Западно-Филиппинском море вызовет экологические и юридические проблемы. Представитель BFAR Назарио Бригера подчеркнул намеренное разрушение Бахо-де-Масинлок китайскими рыбаками. По его словам, они делают это, чтобы помешать филиппинским рыболовным судам работать в этом районе.

Правительство Филиппин не в первый раз обвиняет Китай в «фактической оккупации» спорного мелководья. Раньше филиппинские рыбаки уже жаловались на то, что были вытеснены китайскими лодками из спорных вод и не имеют возможности там курсировать.

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Бригера оценил ущерб в 18 миллионов долларов, выразив серьезную обеспокоенность угрозой для рыб и кораллов в Западно-Филиппинском море – территории, находящейся в пределах исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Филиппин.

Западно-Филиппинское море – важнейший рыболовный район, который используют примерно 385 тысяч человек. Оно обеспечивает от 6% до 7% рыболовного сектора страны с годовым выловом около 275 520 метрических тонн. BFAR считает использование цианида «незаконным, незарегистрированным и недокументированным промыслом», представляющим серьезную угрозу морским экосистемам и средствам существования тех, кто зависит от региона.

Цианидная рыбалка, или цианидный промысел – это метод сбора живой рыбы. Он включает впрыскивание смеси цианида натрия в среду обитания рыбы, чтобы оглушить её. Эта практика причиняет вред не только целевой популяции, но и многим другим морским организмам, включая кораллы и коралловые рифы. Цианидный промысел берет свое начало в 1950-х. Изначально его разработали для ловли рыбы в больших аквариумах и среди коллекционеров, но вскоре он стал использоваться и для ловли промысловой рыбы. Это незаконно во многих странах, хотя эти законы часто практически не соблюдаются. Групер, губан и коралловая форель являются одними из самых популярных видов рыб, которых ловят при помощи цианида.

Мелководье Скарборо расположено примерно в 200 километрах от филиппинского побережья. Геополитическое значение атолла обусловлено его богатой водной жизнью, ценными рыболовными ресурсами и внутренней лагуной, обеспечивающей укрытие во время штормов, что делает ее идеальной остановкой для отдыха для лодок.

На Филиппинах отмечают, что продолжающийся спор по поводу отмели Скарборо подчеркивает важность прекращения вылова цианидом для сохранения морских экосистем.