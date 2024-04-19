Эта рыба может обогнать автомобиль

Опознавательный признак — «парус», длинный спинной плавник, давший название виду.

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Парусники могут набирать скорость до 110 км/ч, что, например, почти в три раза превышает скорость белой акулы во время атаки. Эти рыбы обитают в тропических, субтропических и умеренных водах океанов. Взрослые особи могут достигать до 3,5 метров в длину. Опознавательный признак — «парус», длинный спинной плавник, давший название виду.

Ловля парусников является излюбленным видом спорта на Кубе, в Перу, Австралии и некоторых штатах США, например, во Флориде и в Калифорнии. Поклонником такого развлечения был писатель Эрнест Хэмингуэй, сумевший поймать несколько крупных экземпляров.

Кстати, рыба, с которой боролся старик Сантьяго в знаменитой повести Хэмингуэя «Старик и море», была из того же семейства, что и парусник.