Уникальные фото детеныша акулы-призрака

Однажды ученым выпала редкая возможность исследовать новорожденную особь.

Однажды морским биологам крайне повезло: возле Южного острова Новой Зеландии они заметили недавно вылупившуюся акулу-химеру. Новорожденная рыба была найдена на глубине около 1200 метров. Это очень редкая находка: глубоководные представители семейства химеровые на глаза человеку почти не попадаются, а об их детенышах вообще не известно практически ничего.

Акулы-призраки (Hydrolagus) относятся к хрящевым рыбам и являются родственниками других акул и скатов. Их эмбрионы развиваются в яйцевых капсулах, отложенных на морском дне, и питаются желтком, пока не будут готовы вылупиться. Особь, попавшая в распоряжение ученых, буквально наполнена желтком – это видно сквозь ее прозрачные кожные покровы. На основании этого биологи и делают вывод, что перед ними – новорожденный.

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Сам по себе отряд химерообразные изучен неплохо (Chimaeriformes), и его представители, в зависимости от возраста, имеют разные потребности в питании и среде обитания. Их молодые особи также не похожи на взрослых, и находка этой акулы-призрака поможет лучше понять биологию и экологию загадочной группы глубоководных рыб.

Вид рыбы еще не установлен: предстоит провести множество тестов. Даже на видео этих морских обитателей удалось снять впервые лишь в 2016 году.