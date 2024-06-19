Фото из космоса: архипелаг Северная Земля глазами спутника

Необитаемый российский архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане, простирается на 37 000 квадратных километров.

Красочные, словно внеземные кольца ледяных шапок архипелага Северная Земля привлекли внимание Обсерватории Земли НАСА, оставив наблюдателей недоумевать, где могла быть снята такая красота.

На фотографии, сделанной ещё в 2018 году операционным сканнером земли на борту спутника Landsat 8, но опубликованной только сейчас, можно увидеть пересечение трёх островов: Комсомольца, Пионера и острова Октябрьской Революции.

В таком «обнажённом» виде застать их можно нечасто – большую часть времени острова покрыты густым слоем льда и снега. Средняя годовая температура в архипелаге уже несколько лет держится на отметке -14°, зимой приближаясь к суровым -50°. Но летом, когда градусы скачут чуть выше нуля, растаявшие снега обнажают голый каменистый ландшафт, где лишь изредка можно заметить мхи и лишайники.

А вот фауна этих краёв более разнообразна – на островах можно встретить и белых медведей, и оленей, и даже волков; вокруг архипелага кружат чайки и совы, а мимо проплывают моржи, тюлени и белухи.

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Всего Северная Земля включает себя четыре крупных острова – остров Большевик в кадр космического сканнера просто не попал — и несколько совсем мелких, типа острова Малый Таймыр или острова Шмидта. Архипелаг, который с запада омывается Карским морем, а с востока морем Лаптевых, является административной частью Красноярского края.

Фото: NASA Earth Observatory images by Joshua Stevens

На верхней части фотографии можно заметить ледяную шапку «Академии наук» - самого крупного ледника архипелага на острове Комсомолец, который может достигать в размерах 5570 квадратных километра.

В обсерватории пояснили: эффект «кольца» на фотографии достигается засчёт скопления многолетнего льда в середине ледяной шапки, который при плюсовых температурах начинает медленно «сползать» вниз в летние месяцы, а потом снова замерзает, создавая необычайное глубокие переливы голубого оттенка, которые и привлекли внимание наблюдателей.