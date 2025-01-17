Фото из космоса: цветение водорослей в радиоактивных водах острова Медвежий

Американский спутник Aqua запечатлел сразу два редких явления.

На этом спутниковом снимке острова Медвежий, расположенного в составе норвежского архипелага Шпицберген (также известном как Свальбард), можно заметить сразу два необычных и даже немного сюрреалистичных явления, которые абсолютно не связаны между собой.

В самом центре снимка, сделанного в июле 2023 года, можно увидеть яркие лазурно-зелёные переливы и завихрения, пронизывающие поверхность Баренцева моря, словно мазки впечатлительного художника-импрессиониста. Автором этой картины является фитопланктон: хлорофилл, позволяющий этим мельчайшим водорослям преобразовывать солнечный свет в энергию через фотосинтез, наделяет их светло-зелёными оттенками. Область цветения водорослей простирается на 400 километров в длину. Под властью течений массы водорослей в воде рисуют собой спиралевидные завихрения.

Но воды здесь не такие безмятежные, как может показаться на первый взгляд. Считается, что море вблизи острова отравлено радиацией из-за утечки из затонувшей атомной подводной лодки времен холодной войны. Судно затонуло примерно в 185 километрах к юго-западу от острова почти 40 лет назад, но утечка из реактора продолжается до сих пор. Британские исследователи сообщали в 2019 году, что уровень радиации в воде тогда превышал норму в 800 тысяч раз. Более анализа не проводилось.

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Другое захватывающее природное явление можно заметить в верхнем левом углу изображения: рядом с небольшим зазором в облаках поместилось несколько воздушных водоворотов, переплетенных между собой, словно нити кружева, в причудливый узор. Подобные цепочки имеют название «вихревые дорожки Кармана» – они образуются, когда облака попадают в воздушный поток, который был нарушен высоким массивом суши (например, горой), чаще всего над океаном.

В данном случае вихри образовались прямо над горой Мизерифьеллет — самой высокой горой острова, чье название переводится как «гора несчастья». Её самая высокая вершина Скульд, носящая имя одной из норн из скандинавской мифологии, громоздится над морем на высоте в 536 метров.

Интересно, что сам остров получил своё имя в честь белых медведей – голландские первооткрыватели XVI заметили медведя плавающим неподалеку. Хотя сейчас этих хищников здесь можно встретить очень редко. Остров является одной из самых южных точек архипелага, и белым медведям через льды сюда добраться достаточно трудно. А вот полярных лис, тюленей и морских птиц здесь предостаточно.