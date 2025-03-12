Фото из космоса: подводное извержение «акульего каньона»

Подводный вулкан Кавачи — дом для множества морских обитателей. И это несмотря на то, что вулкан все еще активен.

В 2022 году камеры на борту спутника Landsat 9 смогли запечатлить сокровенный момент: огромный шлейф зеленоватой воды вырвался к поверхности Тихого океана из глубин подводного вулкана Кавачи.

Вулкан, располагающийся всего в нескольких десятков километров к югу от вулканического острова Вангуну на Соломоновых островах, известен миру как «акулий каньон». Несмотря на высокие температуры и периодические извержения, кратер Кавачи густонаселен шелковыми акулами (Carcharhinus falciformis) и бронзовыми акулами-молотами (Sphyrna lewini), а также скатами, медузами и другими морскими существами.

Извержение, которое началось в октябре 2021 года, продолжалось вплоть до мая 2022, когда и были сделаны спутниковые снимки.

Подобные «кислотные» шлейфы были замечены под водой в этом районе и позже во время извержения в прошлом году. Неизвестно, нанесли ли подводные выбросы магмы в 2021–2022 годах какой-либо вред акулам. Надеемся, что они смогли почувствовать надвигающееся извержение заранее и вовремя смыться из опасной области.

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Кавачи знаменит так называемыми «фреатомагматическими извержениями» – в момент взрыва магма встречается с водой, которая почти мгновенно нагревается и превращается в пар. Это приводит к резким выбросам «раскаленных бомб» из кусков вулканической породы, камней и пепла, а над поверхностью воды повисают клубы пара.

Местные жители и спутники периодически фиксируют образование недолговечных призрачных островов прямо над вулканом сразу после извержения, которые вскоре тонут, не успев оставить о себе множество воспоминаний. Сам Кавачи получил свое имя в честь морского бога жителей Вангуну и Гатокае – для них подводный гигант известен как «Печь Кавачи».