Фото из космоса: токсичные золотые реки Южной Африки

Внезапное обрушение плотины на алмазной шахте в Джагерсфонтейне унесло жизни троих человек.

На этом руднике (в 110 километрах от крупного южноафриканского города Блумфонтейна) добыли сразу два крупнейших в мире алмаза. А ещё он стал местом трагедии, которая произошла 11 сентября 2022 года.

Неожиданный прорыв дамбы на алмазной шахте в Джагерсфонтейне открыл путь мощному потоку отходов горнодобывающей промышленности – их называют «хвосты», или «шлам» (tailings). В результате трое человек погибли, ещё 40 оказались в больнице, многие потеряли своё имущество и временный доступ к питьевой воде и связи. Токсичная смесь отходов, зачастую смертельная для животных, уничтожила сотни овец. Алмазная шахта, где некогда были добыты два из восьми крупнейших в мире алмазов, возможно, навсегда закрыла свои двери.

На спутниковом снимке, сделанном почти через месяц после трагедии космическим аппаратом Landsat 9, можно заметить мерцающий след, оставленный потоком химической смеси потенциально токсичных отходов. Из космоса эта переливающаяся река выглядит маняще, словно живое золото, но это вид обманчив: шлам представляет из себя грязную мешанину из пыли, щебня, воды и побочных продуктов горной добычи. Излишки подобной смеси могут содержать в себе следы меди, ртути, кадмия, цинка, нефти, серной кислоты или даже цианида.

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Если приглядеться, на фотографии можно увидеть обрушившуюся часть южной стены плотины: именно оттуда по сельской местности растянулась река отходов шириной в 1,6 километра, пока не достигла ближайшей плотины Уолвас и не влилась в реку Просесспруит, размывая её берега. Потоки шлама накрыли около 26 квадратных километров сельскохозяйственных угодий, оставляя за собой токсичный след. Эксперты надеются, что со временем он высохнет и полностью разрушится под действием ветра и дождей.

А вот другой снимок «золотых рек», сделанный ранее одним из космонавтов на МКС, пролетающим над Перу. Он тоже отображает последствия золотодобычи для региона, где извлечение этого ценного продукта сопровождается риском загрязнения ртутью и потери лесов. Здесь можно увидеть заполненные водой низменности рядом с рекой Инамбари, где ведется золотодобыча.