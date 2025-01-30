Фото из космоса: за облаками спрятался опаснейший вулкан

На спутниковом снимке запечатлен один из самых опасных вулканов в мире.

Это загадочное фото, сделанное спутниковым зондом Landsat-8 в 2022 году, скрывает очень опасного «жителя» нашей планеты. В небольшом прогале среди облаков притаился знаменитый стратовулкан Везувий, имеющий репутацию «бомбы замедленного действия».

Именно 1281-метровый Везувий был виновником мощного извержения, которое в 79-ом году нашей эры уничтожило несколько тысяч человек и похоронило римские города Помпеи и Геркуланум под слоем вулканического пепла.

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Никто не знает, когда случится следующее массивное извержение огнедышащего монстра. Последнее крупное извержение Везувия было зафиксировано в 1944 году, но активность огненной горы на этом не угасла. Исследователи полагают, что следующий выброс раскаленных обломков из его жерла снова не за горами.

Сейчас на склонах Везувия проживает около 800 тысяч человек, а в потенциальной зоне извержения вулкана – около 3 миллионов. Из-за такой густонаселенности Везувий остаётся одним из самых опасных вулканов мира.

На снимке выше можно увидеть большую чашеобразную впадину – кальдеру Везувия. Она образовалась во время обрушения вершины горы в момент последнего сильного извержения. А в верхней части «облачной дыры» заметны остатки древнего разрушившегося вулкана Сомма — когда-то он стоял на том же месте, что и Везувий.

Как именно образовалось такое круглое отверстие в облаках, не совсем понятно. Но исследователи предполагают, что за необычное фото надо поблагодарить самолёт, который незадолго до этого взлетел или приземлился в международном аэропорту Неаполя.