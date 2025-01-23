Фото из космоса: жуткое пятно древней лавы в песках Сахары

Темная вулканическая масса охватывает площадь в 45 тысяч квадратных километров.

Это пугающее темное пятно в центральной части Ливии — результат извержений более сотни вулканов разных типов и размеров.

Сейчас эти вулканы числятся потухшими, но напоминают о себе следами окаменевшей лавы, составляющей вулканическое поле Харудж, которое и стало звездой этого составного снимка, опубликованного NASA's Earth Observatory.

Изображение содержит в себе мозаику из пикселей избранных снимков, которые были сделаны на спутник Landsat 8 в течение трех лет (с 24 июля 2013 года по 13 апреля 2016 года).

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На получившимся изображении видно, как мрачное пятно вулканического поля сильно выделяется на фоне золотого песка Сахары. Сверху оно кажется однородным и гладким, но геологи предупреждают, что поверхность поля испещрена неровностями из-за нагромождения слоев пород, сочившихся из недр земли в течение 5 миллионов лет с начала плиоцена. А вот некоторые извержения случились совсем «недавно»: всего несколько тысяч лет назад. По подсчётам геологических служб, на поле можно найти около 120-150 жерл потухших вулканов разных типов.

Некоторые вулканические конусовидные образования достигают до 100 метров в высоту, а самая высокая вершина в этом районе возвышается на 1200 метров над уровнем моря.

Особенность вулканического поля Харудж заключается в том, что оно не располагается вблизи линии разломов тектонических плит, как многие другие вулканы. Скорее всего, выход лавы в этой местности стал результатом прилива мантийного плюма – огромной «капли» горячего каменистого материала — создавшей прямо под полем резервуар из магмы. Как результат, горячий материал просачивался через вулканы Харудж в течение нескольких миллионов лет, а не выбрасывался взрывами магмы, к которым мы привыкли в России.