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Russian Traveler №5(14) 2024
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Фото: лягушка испускает предсмертный вопль в пасти змеи

Фото: лягушка испускает предсмертный вопль в пасти змеи

Жуткий снимок вошёл в шорт-лист конкурса фотографов.

Фотограф Вуди Ту прогуливался по тропическому лесу в Тайване, когда услышал приглушенный крик поблизости. Мужчина пригляделся к канаве и смог запечатлеть последние моменты жизни древесной лягушки (Polypedates braueri), пожираемой ядовитой копьеголовой змеей (Trimeresurus). 

Прежде чем яд сделал своё дело, лягушка успела в последний раз широко раскрыть рот – в этот момент Вуди сделал своё шокирующее фото.

Снимок, озаглавленный «Спасите!», стал одним из самых ярких участников конкурса «Фотограф года крупным планом 2024» в категории «Животные». Победители конкурса будут выбраны в январе 2025 года. В шорт-лист, собранный из 11,681 заявки, также попали изображения молодого валлаби в сумке заботливой матери; гепарда, преследующего газель Томсона; подводных приключений морских обитателей и другие. 

Фото: Pedro Jarque
Фото: Arnfinn Johansen
Фото: Gabriel Jensen

Кстати на нашем фотохостинге тоже запечатлено множество жутковатых и забавных эпизодов из жизни дикой природы. Например, на этом снимке Анны Давыденко лягушке пришлось приложить немало усилий для заглатывания своей добычи-рыбы.

Фото: Анна Давыденко / фотохостинг Russian Traveler

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