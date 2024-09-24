Фото со спутника: кто помахал нам варежкой из снегов Гренландии?

Загадочная фигура возникла на поверхности ледяного покрова острова в 2011 году в результате обрушения подледникового озера.

13 лет назад учёные заметили необычные очертания, которые проявились на ледяной шапке Фладе-Исблинк на самом северном побережье Гренландии. Впадина, которую прозвали «варежкой», растянулась на 3 километра в длину и 2 километра в самой широкой точке.

Сверху углубление выглядело так, словно призрачное божество гренландских льдов решило поздороваться с наблюдателями из космоса. Но учёные, подробно изучившие спутниковые снимки, знают: фигура появилась в результате коллапса подледникового озера, откуда по каким-то причинам резко исчезла вода. По оценкам исследователей, на пике осушения из озера каждую секунду утекало 215 кубических метров воды. В результате в какой-то момент, с 16 августа по 6 сентября 2011 года, на ледяной шапке – которая, кстати, является одной из крупнейших в мире — образовалась впадина глубиной в 70 метров.

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«Варежка» крупным планом, 26 апреля 2013 года Фото: Michael Studinger/NASA

Интересно, что уже в течение года подледниковое озеро начало снова медленно заполняться – при этом учёные так до конца и не поняли, откуда в нём взялась вода, так как жидкость с ледников была ответственна только за 65% объема. К 2021 году дно впадины поднялось на 55 метров, и она начала снова сравниваться с окружающими льдами, медленно теряя свою форму.