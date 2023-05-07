Фотограф сделал фото с цаплей. Получилась оптическая иллюзия

Нет, это не фотошоп, а везение фотографа.

В сети стал вирусным необычный снимок японского фотографа Кеничи Оно. При первом (да и втором) взгляде на изображение не возникает сомнений, что это коллаж из нескольких кадров с цаплей на первом плане. Но это не так.

С этим снимком фотограф принял участие в 39-м конкурсе фотографии природы Японии, организованном Всеяпонской ассоциацией фотографов.

На фотографии изображена цапля, которая заходит в воду. На поверхности образуется рябь, когда она пробирается через илистый берег глубже. Оптическая иллюзия создает впечатление, будто есть две отдельные совершенно разные сцены, и птица будто перешагивает из одной в другую, как через портал.

Фото: Kenichi Ohno

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На самом деле секрет в том, что цапля идёт мимо жёлтой стены здания (благодаря цвету еще лучше подчеркивается контраст с синей водой). Солнце падает на стену под идеальным углом, чтобы в воде получилось прямолинейное отражение, окрасив эту часть снимка в другой цвет.

В итоге создается впечатление, что цапля переходит из одной фотографии в другую.