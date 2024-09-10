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Фотоловушка засекла редчайшего вомбата. Экологи в восторге

Фото: Australian Wildlife Conservancy

Квинслендский вомбат (Lasiorhinus krefftii) является одним из редчайших видов существующих млекопитающих – сейчас в мире насчитывается около четырех сотен особей.

Экологи Австралийского управления по охране дикой природы пришли в дикий восторг, когда смогли поймать на камеру фотоловушки детеныша квинслендского вомбата. 

Видео малыша было снято в заповеднике на юго-западе Квинсленда. Это доказывает, что редкий вид вомбатов может хорошо размножаться в безопасной для них зоне, где им не угрожают собаки динго. 

«Это первый детеныш за несколько лет наблюдений, и он выглядит здоровым», – поделился старший полевой эколог управления Энди Хоу.

Эти животные чрезвычайно редки, и даже какое-то время считались полностью вымершими, но в прошлом веке исследователи случайно наткнулись на целую популяцию вомбатов в Квинсленде. Теперь они имеют особый охранный статус. За тремя популяциями этого вида пристально наблюдают: экологи специально разделили одну популяцию и распределили её по разным охранным паркам Австралии для подстраховки. Благодаря их усилиям, в последние годы наблюдается заметный рост численности вомбатов.

Вомбаты – сумчатые животные (как и многие представители фауны в Австралии). Однако в отличие от остальных видов, вход в сумку вомбата находится не спереди, а сзади (чтобы в малыша не летела грязь, когда вомбат роет землю). Естественных врагов у них нет, за исключением динго и тасманийского дьявола, однако у вомбатов есть способ защитится: они всегда могут перегородить вход в свою нору, повернувшись к обидчику задом, который покрыт плотной кожей. Это единственные представители сумчатых, у которых резцы не имеют корней и растут всю жизнь, как у грызунов.

Интересный факт: у вомбатов фекалии в форме кубиков. Почему?

Такая форма обусловлена работой пищеварительного тракта. Процесс формирования кубических фекалий стал понятен лишь после того, как специалисты из Технологического института Джорджии во главе с Патрисией Янг изучили строение и содержимое кишечника двух вомбатов (зверей, погибших в ДТП, доставили из Австралии).

Вскрытие показало, что помет переходит в твердое состояние на самом последнем участке тонкой кишки, в ее последних восьми процентах. Там из переваренной пищи удаляется вся лишняя влага, а эластичные стенки спрессовывают массу в кубическую форму.

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