Фудзияма впервые за 130 лет осталась без снега в октябре

Самая высокая точка Японии – вершина Фудзиямы – традиционно обзаводится снежной шапкой уже в начале октября.

В Японии впервые за 130 лет наблюдений зафиксировали, что к концу октября вершина Фудзиямы осталась «нагой» – обычно она покрывается снегом уже во втором месяце осени.

По словам японских метеорологов, в отсутствии снежной шапки винить следует чрезвычайно теплую осень. Лето 2024 в Японии выдалось рекордно жарким (как и везде в мире), а сейчас средняя температура в стране держится на два градуса выше нормы, что затрудняет формирование снежного покрова.

Гора Фудзияма зимой Фото: Filiz Elaerts / Unsplash

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В первую очередь, это плохие новости для туристических компаний и курортов, которые зависят от зимнего туризма – а многие путешественники отправляются в Страну восходящего солнца в этот сезон именно ради восхитительных видов заснеженной 3,776-метровой красавицы Фудзиямы.

Во-вторых, синоптики опасаются, что задержка в выпадении снега, которую предсказуемо связывают с глобальным потеплением, негативно скажется на ресурсах пресной воды. Таяние снегов обеспечивает сельское хозяйство региона водоснабжением, поэтому снежные зимы в Японии важны не только своей красотой.

Учёные опасаются, что подобные задержки в будущем станут нормой. Однако в этом году волноваться всё же не стоит – свежий прогноз погоды обещает, что Фудзияма покроется снежком уже на следующей неделе.