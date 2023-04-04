Где и как наблюдать за милыми бельками? Объясняет морской биолог

Эксперт раскладывает по полочкам, как себя вести, если вы мечтаете вживую увидеть очаровательных детёнышей гренландских тюленей.

Русский Север уже не первый год популярен среди туристов, но в последнее время он открылся для них ещё и как потенциальное направление для экотуризма. Особым магнитом для многих становятся детёныши тюленей.

Какие правила необходимо выполнять при наблюдении за бельками? Насколько допустимо приближаться к ним вплотную и какие существуют особенности взросления тюленьих щенков? Как вообще стоит вести себя на льдине? Поговорили с морским биологом Анастасией Куницей и узнали несколько немаловажных фактов.

Анастасия Куница Досье: Специалист по морским млекопитающим; Аспирант биологического факультета МГУ; член Русского Географического Общества; Участник Russian Gray Whale Project; ветеринарный врач.

Как и где лучше наблюдать за бельками?

— Лучше всего, конечно, по телевизору. В этой шутке — только доля шутки, а в основном это — чистая правда. Бельки относятся к категории особо чувствительных животных, потому что они еще малыши, и любые дополнительные стресс-факторы особо остро влияют на их жизнедеятельность.

В России, тем не менее, нет закона, запрещающего следить за бельками. И если мы будем соблюдать все этические моменты, то сможем выбрать для себя наиболее привлекательное направление для путешествия. В нашей стране лучшее место для наблюдения за бельками – это Белое море.

Фото: Анастасия Куница

На лёд Белого моря ежегодно приходят гренландские тюлени, чтобы всем вместе примерно в одно время родить очаровательных щенят. Отдельно хочу отметить эту особенность их организмов для одновременных родов: они умеют «замораживать» свою беременность вплоть до четырёх месяцев! Это необходимо для того, чтобы выбрать идеальное место для произведения на свет потомства. Там должен быть прочный лед и при этом достаточная температура воздуха. Белое море привлекает тюленей, поскольку соответствует всем этим требованиям.

В Баренцевом море лед не встаёт из-за Гольфстрима, тем самым делая роды и взращивание малышей некомфортным. В Белом море к тому же нет такого количества хищников вроде белых медведей, которые могли бы нападать на беззащитных щенков.

С этой точки зрения идеальное место для наблюдения за бельками – северный лодж «Летняя Золотица». Комфортное пребывание, специалитеты северной кухни, новейшая техника, проработанные маршруты и безопасность – как для вас, так и для тюленей.

Насколько разная картина на Белом море каждый год? Как погода может влиять на популяцию животных?

— Безусловно, погода оказывает воздействие. В этом году, например, к нашему большому сожалению, мы можем отметить плохую ледовую обстановку на Белом море. Лед в этом районе встал поздно, его мало, открытой воды — соответственно — много.

Все это не идет на пользу виду: самкам негде рожать, на свет появляется меньше животных. И это может негативно повлиять на состояние популяции.

Фото: Анастасия Куница

А чем вы занимались в экспедиции по изучению тюленей в этом году?

— В этом году я приехала на Белое море в качестве специалиста по морским млекопитающим, чтобы регулировать деятельность в сфере экотуризма. Направления путешествий «к белькам» для наблюдений и изучения стали весьма популярными, людей приезжает всё больше. И задача учёных, среди прочего, обеспечивать безопасность и покой животных. То есть следить за тем, чтобы туристы соблюдали определенные правила и, насколько это возможно, не нарушали привычный ход жизни млекопитающих.

Влияние на бельков должно быть минимальным, чтобы они не испытывали стресса при нашем присутствии. И в этом направлении всё сложилось удачно.

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Фото: пресс-служба северного лоджа «Летняя Золотица»

Второй момент, который был важен для меня в этой экспедиции, заключался в поиске и сборе данных и биоматериала для более глубоких исследований популяции бельков. По возможности я пыталась собирать шерсть, плаценту тюленей, и даже их фекалии.

Собранный биоматериал я отправила в лабораторию института, и возможно, теперь нашей команде удастся получить из его анализа какие-то новые данные об этих животных. Будем проверять шерсть на гормоны, проводить ряд других исследований.

Фото: Анастасия Куница

К сожалению, история с погодой и небольшим числом бельков на льдине вновь дала о себе знать. Мало животных — мало биоматериала. А в науке такое понятие, как статистика, очень важно: количество набранных образцов должно быть существенным, чтобы исследование считалось репрезентативным.

К вопросу о правилах экотуризма: что самое важное в поведении на льдине возле бельков?

– Два основных правила — это всё, что надо запомнить. И они работают абсолютно со всеми дикими животными. И на воде, и на суше.

Первое: мы исключаем физический контакт. Второе: мы их не кормим.

Повторюсь: эти правила едины для «общения» со всеми животными. Вмешательство человека может повлиять на выживаемость представителей вида в их среде. Может даже откровенно навредить.

Практика показывает, что животные, вступающие в частый контакт с человеком, привыкающие к прикорму и отвыкающие питаться самостоятельно, например, больше подвержены риску, чем прочие. Это надо всегда держать в уме.

Фото: Анастасия Куница

Если же говорить уже детально про бельков, то тут важна дистанция. В России она прописана Советом по морским млекопитающим и составляет 100 метров. В зарубежных странах дистанция может быть сокращена до 50 метров. Но и в том, и в другом случае мы видим, что это достаточно приличное расстояние, чтобы обеспечить спокойствие животных. В идеале же лучше, чтобы ни мама, ни малыш нас вообще не видели.

Другие правила тоже вытекают из нашего желания лишний раз не беспокоить бельков. Тишина. Надо вести себя тихо, поскольку громкие звуки заставляют животных нервничать. Неспешность. Двигаемся без резких движений: чем более плавно перемещаешься, поворачиваешься, приседаешь/встаёшь, тем лучше.

Фото: пресс-служба северного лоджа «Летняя Золотица»

А ещё на льдине надо помнить про свою собственную безопасность и передвигаться по льду очень аккуратно. Пусть даже поверхность кажется вам прочной и способной вынести любой вес, риск провалиться под лёд всегда остаётся.

Так что будьте осторожны, берегите себя, будьте бережны к белькам — и хороших всем научных и экологичных путешествий!

Экотуризм в России: созерцая – уважай читать

Лиана Антонова