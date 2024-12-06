Где можно встретить самый толстый лед на Земле?

Антарктический ледяной щит на Южном полюсе остаётся самым крупным скоплением льда на нашей планете. Он состоит из Восточного, Западного щитов и нескольких шельфовых ледников.

Самый «толстый» лед на Земле можно встретить на наземном щите восточной Антарктиды – ещё его называют Восточно-Антарктический ледниковый щит (EAIS).

Площадь Восточно-Антарктического ледяного щита достигает 10 миллионов км² – это самый крупный ледяной покров во всём мире. А вот данные по средней толщине этого покрова могут разниться: последние официальные замеры десятилетие назад указывали на то, что средняя толщина покрова здесь составляет около 2,2 километра; при этом показатели варьируются в зависимости от местности. В некоторых районах щита толщина ледяного покрова достигает почти 5 километров!

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Считается, что самый толстый лёд Антарктиды толщиной аж в 4,897 метров можно встретить в подледниковом бассейне Астролябии, вблизи Земли Адели (на этот сектор Антарктики ещё претендует Франция).

Для сравнения, на Западно-антарктическом ледяном щите средние показатели толщины льда не более 1,1 километра, это нужно учитывать, когда указываются средние замеры по всей Антарктиде.