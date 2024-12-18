Где находятся уникальные сказочные пещеры из мрамора

Поражающий воображение природный объект формировался в течение последних 15,000 лет.

На берегах озера Хенераль-Каррера на юге Чили расположилось уникальное образование: мраморные пещеры, покрытые закрученными узорами, приятного небесно-голубого цвета.

Их гладкие изогнутые стены отражают бирюзовые воды масштабного озера площадью в 1850 км², проходящего между границами Чили и Аргентины (в последней озеро известно под названием Буэнос-Айрес). Именно этот эффект «отражения» ледникового озера и придаёт им загадочный потусторонний вид. В свою очередь яркий бирюзовый цвет воды обусловлен присутствием ледникового ила (его ещё называют каменной мукой): этот мелкий каменный порошок хорошо отражает светло-голубой и зеленый свет, а более длинные волны света с красными, оранжевыми и желтыми оттенками он поглощает.

Исследователи отмечают, что изначально пещеры были сформированы известняком, осадочной породой, состоящей преимущественно из карбоната кальция, но со временем под воздействием высокой температуры и давления он трансформировался в мрамор.

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Фото: Karol Kozlowski / Alamy / Live Science

Миллионы лет назад этот известняк располагался ближе к экватору, но движение тектонических плит передвинуло известняковую глыбу и похоронило её глубокого под землей, где она подверглась воздействию гигантских температур (около 300-400 °C). Со временем формирование превратилось в беловато-серый мрамор, найдя себя на родине современного Чили.

Последние 10,000-15,000 лет озерная вода отступивших ледников растворяла менералы и обтачивала скалы, придавая им причудливый вид пещер. Однако сегодня добраться до красочного природного объекта можно только по воде – туристам рекомендуют исследовать этот район на каяках или других небольших плавательных средствах.