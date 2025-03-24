Где обитают самые опасные комары в мире?

Сегодня 90% всех случаев заболевания малярией, переносимой комарами, приходится на африканский континент.

Не секрет, что в силу развития городов и активного использования инсектицидов, возникает ощущение, что комары медленно исчезают из наших реалий. Но это чувство всё же обманчиво – комары существа живучие, и в некоторых уголках Земли их количество несметно.

Например, в России самые большие толпища комаров обитают в Сибири, заключили эксперты «Вестника АТОР». В честь этого феномена в поселке Ладный города Ноябрьска даже установили памятник «небольшому комарику» весом в полторы тонны.

В России комары начинают выходить из зимней спячки, когда температура устанавливается на +10 °С. Насекомые проявляют повышенную активность в период с 4 до 6 утра и с 20 до 22 вечера, когда температура и влажность для них наиболее комфортны, уточняют эксперты.

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В мире абсолютными лидерами по видовому разнообразию комаров являются Бразилия, Малайзия, Индонезия и Таиланд. Комары-эндемики (то есть те виды, которые встречаются только в одной области и больше нигде в мире) проживают в основном в Австралии и на Филиппинах (помимо уже упомянутых Бразилии и Индонезии).

А вот где укусов комаров стоит боятся больше всего, так это в Африке, Южной Америке и Азии – именно в этих регионах встречается самое большое количество заболеваний, переносимых комарами.

Одним из самых страшных является малярия — инфекция преимущественно вызывается паразитами Plasmodium falciparum, которые переносят на себе самки малярийных комаров рода Anopheles. В африканских деревнях с плохой канализацией и большим количеством загрязнений контролировать распространение заболеваний особенно тяжело. По подсчетам экспертов, большинство смертей вызванных малярией происходит к югу от Сахары, в Буркина-Фасо или Габоне.

Малярийный комар Anopheles stephensi Фото: Jim Gathany / Wikimediа Commons

Россиянам, желающим избежать встречи с летающими кровопийцами следует отправиться на Карибы (например, остров Мотсеррарт, славящийся отпугивающей комаров вулканической активностью) или Мальдивы – там на некоторых курортах даже заявили о полной «победе» над комарами благодаря безвредным для людей ловушкам.

А вот в Исландии или Антарктиде вы не встретите комаров совсем. Несмотря на наличие озер и источников, крылатые вампиры не спешат размножаться в ледяной стране Исландии, где температуры претерпевают сильное колебание., а почвы имеют специфический химический состав. А в Антарктиде попросту нет стоячих вод, которая могла бы привлечь комаров.

На самом деле, хоть мы этого и не понимаем, на самом деле без комаров жизнь не мила. С их исчезновением прервутся важные пищевые цепочки, и мир может остаться без некоторых видов рыб, птиц и даже шоколада.