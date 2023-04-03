Где растет «дерево смерти» – самое ядовитое в мире?

Оно занесено в книгу рекордов Гиннеса.

В 1999 году врач-радиолог Николь Стрикленд отправилась в отпуск на карибский остров Тобаго, настоящий тропический рай с живописными пустынными пляжами. В первый день на острове она прогуливалась вместе с подругой и нашла несколько сладко пахнущих зеленых фруктов, напоминающих яблоки. Обе женщины по глупости решили попробовать плоды, и через несколько мгновений почувствовали жжение и мчительную боль в горле.

Попавшийся им фрукт был плодом дерева манцинелла (Hippomane mancinella), которое растет в тропических районах южной части Северной Америки, а также Центральной Америки, Карибского бассейна и некоторых частей северной части Южной Америки.

Испанское название дерева – arbol de la muerte, что переводится как «дерево смерти». Манцинелла занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самое опасное дерево в мире. Как сообщает Флоридский институт продовольственных и сельскохозяйственных наук, взаимодействие с любой частью этого растения может быть смертельным.

Манцинелла Фото: commons.wikimedia.org

Манцинелла принадлежит к большому и разнообразному семейству молочайных. Отличительная особенность молочайных – выделяющийся из них вязкий и белый, как молоко, сок. В Hippomane mancinella он содержится и в коре, и в листьях, и в плодах. Сок манцинеллы содержит ряд токсинов. Считается, что наиболее серьезные реакции происходят от форбола, ядовитого органического соединения.

Поскольку форбол обладает высокой растворимостью в воде, под деревом нельзя даже укрываться во время дождя. При попадании на кожу сок марцинеллы приводит к образованию волдырей. В некоторых местах их естественного ареала эти деревья помечены красной краской или снабжены информирующими знаками. Есть сообщения о серьезных случаях воспаления глаз и даже слепоты, вызванной дымом от горящей древесины этого дерева.

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«Настоящая угроза смерти исходит от употребления в пищу плодов марцинеллы. Рвота и диарея, вызванные им, обезвоживают организм до точки невозврата», – биолог Элла Дэвис.

К счастью, Стрикленд и ее подруга выжили, поскольку попробовали совсем небольшие кусочки плода. Позже Стрикленд даже стала автором статьи с подробным описанием вызываемых симптомов, опубликованной в Британском медицинском журнале.

Можно было бы подумать, что эти деревья можно просто вырубить, однако делать этого нельзя, поскольку манцинелловые деревья играют ценную роль в местных экосистемах. Их густая крона обеспечивает превосходную защиту от ветра и береговой эрозии.