Где живут самые опасные змеи в мире

Продолжаем рассказывать про самые интересные исследования. Итак, однажды ученые опровергли распространенное мнение о том, что самые опасные в мире змеи живут в Австралии.

По результатам проведенного в 1970 году исследования, 21 вид австралийских змей входит в топ-25 самых смертоносных рептилий. Влияние их яда на живой организм было испытано в лабораторных условиях на мышах.



Не отрицая токсичность змей Австралии, специалисты из Университета Мельбурна сообщили о минимальной опасности этих рептилий. Как считает руководитель научной группы, профессор Дэвид Уильямс (David Williams), змей нужно рассматривать с точки зрения количества летальных исходов от их укусов. И в этом ряду рептилии из Индии, Шри-Ланки и Нигерии значительно опережают австралийских сородичей.

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«Лабораторные испытания интересны лишь с академической точки зрения. Но данные выводы не оценит ни один из 100 тысяч человек, ежегодно гибнущих от укусов змей по всему миру», – пишет Уильямс в своей статье.

Согласно данным, полученным в результате нового исследования, самыми опасными змеями являются гадюки Рассела (Daboia russelli), эфы (Echis) и родственные им виды. Они распространены в Юго-Восточной Азии и Африке. Только в одну больницу, расположенную на северо-востоке Нигерии, за два года с укусами змей обратилось 5 367 человек. Это значительно больше, чем регистрируется по всей Австралии за десять лет. Австралийские змеи более осторожны и редко атакуют человека.



Даже укусив, они не всегда выпускают яд: исследователи оценили эту вероятность в 450 раз из 3000 зарегистрированных случаев за год. При этом количество летальных исходов по этой причине в Австралии минимально: до трех ежегодно, тогда как в странах третьего мира – до 45% от общего числа столкновения со змеями. Вместе с тем, последние результаты объясняются многолетним изучением змей в Австралии и доступностью качественной медицинской помощи.

Анастасия Баринова