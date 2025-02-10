Гекконы вдохновили учёных на создание «цепкой» обуви

Подушечки лап этих ящериц имеют фантастическую особенность, которая помогает им передвигаться по скользким поверхностям. Изобретатели хотят присвоить такие же характеристики подошвам для обуви, чтобы люди меньше падали на скользких улицах.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно 684 тысячи человек погибают из-за потери равновесия в скользких местах. У учёных есть хорошие новости: возможно, гекконы могут помочь в решении этой проблемы.

Исследователи из некоммерческой организации ACS Applied Materials & Interfaces решили проанализировать способность гекконов удерживаться на скользких поверхностях в любом положении и даже бодро по ним бегать (именно поэтому даже в научной систематике гекконов иногда называют цепколапыми).

Всё дело в том, что липкие лапки этих милых ящериц из семейства Gekkonidae обладают в некоторой степени гидрофильными механизмами: подушечки их конечностей покрыты рядами тонких щетинок. Они-то и сцепляются с любой поверхностью посредством ван-дер-ваальсовых сил. А на льду «канавки» между микроскопическими волосками притягивают тонкий слой воды, что обуславливает капиллярную адгезию (сцепление), то есть создает эффект «присасывания» к поверхности.

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Фото: Takuma Nakagawa / Flickr

Изучив эти свойства лапок гекконов, учёные придумали особенный нескользящий полимер, который прилипает ко льду, и сделали на нём лазером бороздки, имитируя структуру подушечек как у ящериц. В составе материала присутствуют силиконовая резина и наночастицы циркония, которые смогут притягивать молекулы воды. Когда подобный материал будет сталкиваться с водой на льду или тротуарах в дождливый день, он будет прилипать к скользкой поверхности, создавая прочное сцепление – совсем как лапки геккона!

Теперь исследователи хотят включить этот материал в состав подошв для обуви, чтобы снизить количество падений и травм. До этого создатели обуви более тяготели к противоскользящим материалам, но новый подход, вдохновленный удивительными умениями гекконов, может оказаться эффективнее. По словам исследователей, подобные технологии могут также помочь и в медицине: например, в плане создания искусственной кожи.