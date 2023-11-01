Гепард мяукает как котенок: самое милое видео на сегодня

Гепарды могут похвастаться не только чрезвычайной быстротой, но и очаровательным голосом.
Гепарды способны мяукать совсем как домашние кошки, в чем убедился пользователь TikTok @ryenyx03. Он выложил в сеть короткий ролик, где изящный спринтер саванн мяукает на протяжении 12 секунд.
Видео, которое было просмотрено более шести миллионов раз, вызвало у зрителей восхищение и изумление.
Гепарды мяукают, как их домашние собратья, потому что оба вида являются частью одного подсемейства малые кошки (Felinae). Способность мяукать тоненьким голоском – не единственное, что их объединяет – голосовой аппарат у Felinae фиксирован: связки вибрируют при вдохе и выдохе, позволяя им мурлыкать. Правда, при этом они лишены способности рычать, так что гепарды (и обычные кошки) развили многие другие варианты вокализаций для коммуникации с сородичами.
Другие члены подсемейства Felinae включают такие виды, как обыкновенная рысь и пума. Напротив, большие кошки – львы, тигры, леопарды и ягуары – принадлежат к подсемейству Pantherinae. Строение гортани этих больших кошек включает крупные мышцы и длинную голосовую связку, придающую им способность рычать. У этих кошачьих также есть фиксированный голосовой аппарат со связкой внутри горла, которая помогает им издавать устрашающий рев.
Кошки используют мурлыканье, чтобы манипулировать людьми
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