Гиеновые собаки пытаются отбить собрата у льва: душераздирающее видео

У бедолаги, кажется, не было никаких шансов.

Инцидент запечатлел на камеру Нхланхла Нкуна, гид в заповеднике Балуле, который является частью национального парка Крюгера в ЮАР.

«Мы увидели огромного самца льва, который отдыхал в тени, когда что-то привлекло его внимание. Это оказалась карликовая антилопа. Лев вскочил, но антилопа молниеносно скрылась в кустах», – рассказывает Нкуна.

Однако лев оставался настороже и смотрел в том направлении, откуда выбежала антилопа. Тогда-то он и заметил стаю гиеновидных собак, которые изначально преследовали антилопу. Возбужденные от погони собаки и не подозревали об опасности, поджидавшей их в кустах.

«Как только первая собака появилась из-за куста, лев атаковал её. Он застал жертву врасплох и сразу схватил ее за горло. Дикая собака завизжала и начала жалобно хныкать. Другие члены стаи приблизились и сразу поняли, что их собрат попал в западню. Несмотря на то, что лев в несколько раз превосходил их по размерам, псовые так просто не сдались и попытались запугать хищника. Собаки окружили льва и принялись скакать вокруг, тревожно лая на льва и издавая другие свойственные только им звуки», – продолжает Нкуна.

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Льву не помешали даже другие члены стаи, которые присоединились к первоначальным защитникам. Хищнику было достаточно только повернуть голову в их сторону, чтобы те беспомощно отпрыгивали на безопасное расстояние.

«Лев знал, что собаки не смогут причинить ему вреда, и просто крепко держал свою добычу за горло. В какой-то момент жертва дернулась в последний раз и затихла – её жизнь подошла к концу. Остальным собакам оставалось лишь стоять и смотреть», – рассказал Нкуна.

Гиеновидные собаки не имеют ничего общего с гиенами, несмотря на схожее название и место обитания. Это совершенно разные типы хищников. Гиеновидные собаки (их также называют расписными волками, Lycaon pictus) относятся к семейству псовые, вторые – к гиеновым. Они отличаются и анатомическим строением, и охотничьими способностями, но похожи в одном – оба вида хищников живут группами в очень тесной социальной сплоченности. Гиеновидные собаки всегда охотятся стаей, прекрасно коммуницируя друг с другом и придерживаясь единой тактики. Это быстрые, умные и компанейские животные, которые заботятся друг о друге.

Однажды в подобной ситуации смекалистый альфа-самец стаи гиеновидных собак догадался прикинуться мертвым прямо в зубах львицы – посмотрите, как это было.