Раскрыт секрет гигантских пузырей в океане

Дайверы помогли ученым сделать удивительное открытие.

Несколько лет назад дайверы, исследующие западное побережье Норвегии, натолкнулись на необычный объект: в воде плавал огромный, похожий на желе шар шириной более метра. Темная полоса прорезала его центр, но в целом объект был полупрозрачным.



Биологи смогли дать приблизительное объяснение: дайверам попался мешочек с яйцами океанических кальмаров. Такая встреча — большая редкость: цикл яиц в пузыре составляет всего несколько дней, и находятся они обычно далеко в море, на большой глубине. По этой причине репродуктивный цикл океанических кальмаров изучен мало.

С 1985 года в Норвегии и Средиземном море было зарегистрировано лишь около 100 подобных случаев, и до сих пор не удавалось классифицировать вид головоногих моллюсков. Успехов морские биологи добились только сейчас, и помощь в этом оказали дайверы. Была объявлена «гражданская кампания»: всех желающих, кто встретит в океане такую сферу, попросили взять небольшой образец биоматериала. Его можно поместить в пластиковую бутылку, хранить в холодильнике и дать знать о своей находке ученым.

Идея себя оправдала, хотя для ее реализации и потребовался целый год. В распоряжение ученых попало четыре разных образца — и не только внешние ткани, но и эмбрионы. После того, как дайверы их извлекали, сфера, по их словам, снова смыкалась, то есть целостность оболочки и ее дальнейший цикл не были нарушены. На основе анализа ДНК выяснилось, что мешочки принадлежат североатлантическому короткоперому кальмару Illex coindetii из семейства оммастрефиды, или летающие кальмары (Ommastrephidae).

Фото: Halldis Ringvold/Scientific Reports

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Особенно удивительным оказалось то, что I. coindetii известен науке по крайней мере 180 лет. Этот вид широко распространен в Средиземном море и по обе стороны Атлантики. Длина мантии у этих кальмаров может составлять 27-37 см, максимально зарегистрированная глубина их обитания — 1000 метров. Для них характерны «вертикальные миграции»: днем их можно заметить ближе к поверхности, а ночью они кормятся на глубине, охотясь на ракообразных, рыбу и других моллюсков, в том числе своего вида.

Было установлено, что в каждом пузыре содержится сотни тысяч яиц. Отложив их, самки выделяют слизь, формирующую пузырь для защиты от хищников и других агрессивных факторов. Каждое яйцо составляет от 0,8 до 1,3 мм в диаметре.

Темная полоса, проходящая через сферы, по мнению исследователей, может быть следом чернил, выделявшихся при оплодотворении яиц. Также не исключено, что эта полоса является механизмом маскировки: с нею сфера напоминает крупную рыбу, и ее размеры могут отпугнуть потенциальных хищников.

Фото: Halldis Ringvold/Scientific Reports

Но этот и ряд других вопросов еще предстоит решить. В частности, нельзя сказать с полной уверенностью, что все ранее известные примеры относятся к I. coindetii — для этого нужно провести анализ каждой из замеченных сфер. Но поскольку все они выглядят одинаково и по форме, и по размеру — вероятность очень высока.