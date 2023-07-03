Раскрыт секрет гигантских пузырей в океане

Дайверы помогли ученым сделать удивительное открытие.
Несколько лет назад дайверы, исследующие западное побережье Норвегии, натолкнулись на необычный объект: в воде плавал огромный, похожий на желе шар шириной более метра. Темная полоса прорезала его центр, но в целом объект был полупрозрачным.
Биологи смогли дать приблизительное объяснение: дайверам попался мешочек с яйцами океанических кальмаров. Такая встреча — большая редкость: цикл яиц в пузыре составляет всего несколько дней, и находятся они обычно далеко в море, на большой глубине. По этой причине репродуктивный цикл океанических кальмаров изучен мало.
С 1985 года в Норвегии и Средиземном море было зарегистрировано лишь около 100 подобных случаев, и до сих пор не удавалось классифицировать вид головоногих моллюсков. Успехов морские биологи добились только сейчас, и помощь в этом оказали дайверы. Была объявлена «гражданская кампания»: всех желающих, кто встретит в океане такую сферу, попросили взять небольшой образец биоматериала. Его можно поместить в пластиковую бутылку, хранить в холодильнике и дать знать о своей находке ученым.
Идея себя оправдала, хотя для ее реализации и потребовался целый год. В распоряжение ученых попало четыре разных образца — и не только внешние ткани, но и эмбрионы. После того, как дайверы их извлекали, сфера, по их словам, снова смыкалась, то есть целостность оболочки и ее дальнейший цикл не были нарушены. На основе анализа ДНК выяснилось, что мешочки принадлежат североатлантическому короткоперому кальмару Illex coindetii из семейства оммастрефиды, или летающие кальмары (Ommastrephidae).
Особенно удивительным оказалось то, что I. coindetii известен науке по крайней мере 180 лет. Этот вид широко распространен в Средиземном море и по обе стороны Атлантики. Длина мантии у этих кальмаров может составлять 27-37 см, максимально зарегистрированная глубина их обитания — 1000 метров. Для них характерны «вертикальные миграции»: днем их можно заметить ближе к поверхности, а ночью они кормятся на глубине, охотясь на ракообразных, рыбу и других моллюсков, в том числе своего вида.
Было установлено, что в каждом пузыре содержится сотни тысяч яиц. Отложив их, самки выделяют слизь, формирующую пузырь для защиты от хищников и других агрессивных факторов. Каждое яйцо составляет от 0,8 до 1,3 мм в диаметре.
Темная полоса, проходящая через сферы, по мнению исследователей, может быть следом чернил, выделявшихся при оплодотворении яиц. Также не исключено, что эта полоса является механизмом маскировки: с нею сфера напоминает крупную рыбу, и ее размеры могут отпугнуть потенциальных хищников.
Но этот и ряд других вопросов еще предстоит решить. В частности, нельзя сказать с полной уверенностью, что все ранее известные примеры относятся к I. coindetii — для этого нужно провести анализ каждой из замеченных сфер. Но поскольку все они выглядят одинаково и по форме, и по размеру — вероятность очень высока.