Гигантский Бубба — первая рыба, вылечившаяся от рака с помощью химиотерапии

В итоге, он умер от старости.

Любимец чикагского Аквариума Шедда групер Бубба стал символом преодоления для множества людей и первой в мире рыбой, пережившей химиотерапию.

Представитель Индоокеанских малоглазых груперов (Epinephelus lanceolatus), Бубба в свои лучшие годы достигал 1,37 метров в длину и весил 69,3 килограммов. Бубба появился в Аквариуме Шедда благодаря анонимному жителю – он притащил его на стойку регистрации в ведре и скрылся, оставив лишь записку, где просил отдать симпатягу в хороший дом.

Эти гигантские рыбёхи очень быстро исчезают в природе, поэтому в аквариуме взяли над супергрупером шефство. После лечения малышка Бубба легко адаптировалась к жизни в аквариуме среди коралловых рыб и быстро набрала в весе. Гости аквариума её очень любили и беспокоились, когда не заставали групера на экспозиции.

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В 1990-х годах с Буббой произошла первая большая трансформация – она сменила пол и стала самцом. Никакого вмешательства извне — с груперами это бывает, особенно если среди самок в замкнутом пространстве они оказываются самыми крупными.

В 2001 году, однако, с рыбкой случилась беда. Смотрители парка обнаружили у неё рак. Обычно в таких случаях судьба рыбы считается предрешенной, но ученые решили не сдаваться. Исследователи знали, что груперы могут доживать и до 50 лет, а размеры Буббы позволяли провести экспериментальное лечение и подвергнуть рыбу облучению. Так Бубба стал первой в мире рыбой, прошедшей через химиотерапию. Более того, Бубба выжил!

После лечения групер прожил в аквариуме ещё несколько счастливых лет, вдохновляя посетителей парка и в особенности людей, которые также как и Бубба проходили лечение от рака. Последние годы жизни групер доживал в фешенебельном главном аквариуме в окружении своей верной приспешницы Золотого каранга, которая плавала вокруг гиганта и доедала его объедки.

В 2006 году Бубба скончался из-за возрастных проблем, а его скелет был передан в Чикагский музей Field Museum вместе с замороженными образцами тканей, которые ученые обещали сохранить для следующих поколений.