Горбатых китов впервые застали за банными процедурами: видео

Они используют песок в качестве скраба, чтобы избавиться от паразитов и лишней кожи.

Кадры, снятые исследователями в заливе Голд-Кост на юго-востоке Квинсленда, Австралия, показывают, как морские великаны с удовольствием катаются по песку на дне моря. Все происходит на глубине 50 метров и затевается для того, чтобы избавиться от паразитов, живущих на их коже.

«Мы считаем, что киты используют песок, чтобы способствовать линьке и удалению эктопаразитов, таких как усоногие рачки и китовые вши. Они специально выбирают участки, подходящие для такого действия», – Олаф Мейнеке, морской эколог из Университета Гриффита в Австралии, который руководил исследованием.

Горбатые киты нередко плавают и кормятся у самого морского дна, но исследователи впервые зафиксировали, как они трутся о песок всем своим телом. Впрочем, исследование 2016 года показало, что эти морские млекопитающие использовали песчаное морское дно в гигиенических целях, но сообщения о таких наблюдениях были случайными и делались с лодки, а не напрямую под водой.

Усоногие рачки, или балянусы, или морские жёлуди – крепкие маленькие ракообразные, которые являются распространенными китовыми паразитами. Они прикрепляются к их коже с помощью одного из самых мощных известных клейких веществ в природе. Киты стараются избавиться от этих покрытых коркой паразитов, чтобы оставаться обтекаемыми и сохранять энергию.

В исследовании киты выбрали мелкое песчаное место рядом с маршрутом миграции, а потом начали перекатываться по субстрату. Плотность паразитов вокруг передней части их тела, как правило, выше, чем где-либо еще, поэтому, как заметили ученые, для избавления от паразитов потребовалось тщательное растирание.

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Исследователи пометили трех горбатых китов (Megaptera novaeangliae) в период с августа 2021 года по октябрь 2022 года, используя датчики на присосках, которые записывали видео высокой четкости, а также фиксировали свет, давление, температуру и данные GPS. Животные находились на пути летней миграции из тропических мест размножения у Большого Барьерного рифа в более прохладные места нагула в Антарктиде.

Фото: Griffith University

«На горбатых китах обитают разнообразные сообщества кожных бактерий, которые могут представлять угрозу для открытых ран, если бактерии растут в больших количествах. Удаление застаревшей кожи, вероятно, необходимо для поддержания здорового бактериального состава их кожи», – Олаф Мейнеке.

По словам ученого, перекатывание по песку также может быть типом социальной активности, связанной с игрой или отдыхом.

«Поведение китов могло быть также связано либо с ухаживанием, либо с соревнованием, либо с другими формами общения», – говорит Мейнеке.

Известно, что другие виды китов, включая гренландских китов (Balaena mysticetus) и белух (Delphinapterus leucas), трутся о камни, гальку и ил на морском дне, чтобы сбросить лишние слои кожи.