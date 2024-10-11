Гренландские киты синхронизировались даже на расстоянии 100 километров

Об образе жизни этих внушительных гренландских долгожителей известно немного. Гренландские киты (Balaena mysticetus) в основном обитают в суровых водах Северного полушария, поэтому наблюдение за ними – довольно сложная задача.

Группа учёных во главе с Евгением Подольским из Арктического исследовательского центра Университета Хоккайдо проанализировала историю погружений 12 гренландских китов в заливе Диско (Гренландия), совершенных в течение 144 дней. В результате специалисты обнаружили определённые закономерности в поведении морских млекопитающих.

Учёные применили алгоритм теории динамического хаоса, который помог им определить весенний 24-часовой цикл погружений гренландских китов, зависящий от перемещения добычи: утром киты ныряли на меньшую глубину, а во второй половине дня погружались глубже. Исследователи заключили, что такое поведение совпадало с суточной вертикальной миграцией планктона.

Нанесение метки на гренландского кита. Для кита это безболезненный процесс, а для биологов – очень сложный. Фото: Mads Peter Heide-Jørgensen / Hokkaido University

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Более того, учёным также удалось отследить необычное поведение двух особей гренландских китов, которые в течение недели координировали свои действия. Даже когда киты находились на расстоянии друг от друга в сто километров, их погружения были синхронны!

Непонятно, могли ли в этот момент киты обмениваться друг с другом перекличками, так как команда столкнулась с техническими трудностями при записи издаваемых ими звуков. Однако если это так, то пример этих двух китов станет первым доказательством акустической стадной теории Роджера Пэйна и Дугласа Уэбба. В 1971 году эти учёные предположили, что усатые киты применяют низкочастотные акустические сигналы для общения на больших расстояниях, что помогает им координировать свои действия.