Грибы-паразиты превращают мух в зомби и медленно пожирают их внутренности

Звучит как сценарий к фильму ужасов, но это реалии дикой природы.

Несколько лет назад исследователи из Университета в Копенгагене обнаружили два вида грибков, которые заражают мух и пожирают их, при этом несколько дней поддерживая их жизнеспособность.

Новые виды Strongwellsea tigrinae и Strongwellsea acerosa паразитируют на двух видах мух — Coenosia tigrina и Coenosia testacea.

В то время как большинство грибков распространяют споры после смерти своего хозяина, виды Strongwellsea позволяют мухам прожить несколько дней. Сначала они пожирают гениталии насекомых и запасы жира, а затем добираются до мышц, выпуская тысячи спор из отверстия, которое образуется в брюшке мухи. В конце жизни насекомое лежит на спине, спазмирует несколько часов, а затем погибает.

Споры паразитического гриба Strongwellsea acerosa. Фото: University of Copenhagen

Необычная тактика поддержания жизни мухи при высвобождении спор называется active host transmission (AHT) (активная передача хозяином). В данном случае это эффективный способ для заражения других мух-хозяев.

Ученые подозревают, что грибки вырабатывают вещества, которые позволяют насекомым оставаться достаточно энергичными в течение нескольких дней после заражения. Они гибнут только тогда, когда в их брюшной полости не остается ничего, кроме грибка.

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«Мы подозреваем, что эти грибы могут производить амфетаминоподобные вещества, которые до самого конца поддерживают высокий уровень энергии мухи», — Йорген Эйленберг, ведущий автор исследования.

Кроме того, исследователи полагают, что грибы выделяют вещества, которые охраняют мух от микроорганизмов, однако эту версию необходимо проверить.

«Они работают, как маленькие ракеты. По форме они напоминают торпеды и предназначены для быстрого движения. Когда они приземляются на муху, то прилипают к экзоскелету, а затем проникают в брюшную полость, где начинают размножаться. Затем из одной мухи будут выпущены тысячи спор», — рассказывает Эйленберг.

По оценкам ученых, паразиты поражают от 3 до 5 процентов в здоровой популяции мух. Поскольку хозяева продолжают вести себя нормально, трудно определить точный момент заражения насекомого. Поэтому АНТ относительно плохо изучен. Этот способ был обнаружен только у двух видов Strongwellsea, а также у рода грибов под названием Мassospora, который аналогичным образом эксплуатирует цикад, превращая их в летающих секс-зомби.