Грибы умеют «потеть». Как и зачем?

Ученые не до конца разобрались в этой способности представителей загадочного царства.

Ученые обнаружили, что грибы способны регулировать температуру своего тела, и это явление универсально для всех представителей царства. Пока не ясно, почему грибам хочется охладиться везде и всегда – но это факт.

«Для меня это очень интересное и необъяснимое явление», – Артуро Касадевал, микробиолог из Университета Джонса Хопкинса и один из авторов исследования.

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Радамес Кордеро, микробиолог в Университете Джона Хопкинса, делал снимки грибов в лесу на инфракрасную камеру. Инфракрасные камеры могут визуализировать относительную температуру каждого объекта на фотографии, и Кордеро заметил кое-что странное: все грибы казались холоднее, чем их окружение.

Ученые ранее уже замечали, что грибы, как правило, холоднее, чем все остальное. Но Касадеваль сказал, что никогда не слышал об этом явлении, поэтому команда решила выяснить, применим ли этот «охлаждающий эффект» ко всем грибам.

Помимо фотографирования диких грибов, исследователи выращивали и фотографировали различные виды грибов в лаборатории. Они обнаружили тот же эффект – грибы были холоднее, чем все остальное вокруг. Это происходило даже с видом Cryomyces antarcticus – грибом, который растет в Антарктиде.

Кажется, что грибы остывают за счет эвапотранспирации жидкости со своей поверхности. По сути, они потеют. И это важно, поскольку может иметь значение для адаптации других существ к более теплым глобальным температурам по мере изменения климата.

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В своих экспериментах ученые также помещали шампиньоны двуспоровые (Agaricus bisporus) в коробку с отверстиями с каждой стороны. Снаружи одного из отверстий они поместили вентилятор для циркуляции воздуха над грибами. Через 40 минут температура воздуха в большом контейнере упала примерно с 37,8 °C до 27,8 °C. Грибы следом понизили свою температуру за счет испарительного охлаждения, используя тепло воздуха для преобразования жидкости в газ.

Ученые до сих пор не уверены, почему грибам хочется прохлады. В своей статье авторы предполагают, что это может быть как-то связано с созданием оптимальных условий для образования спор или помогает грибам распространять свои споры – изменяя температуру, они могут вызывать крошечные порывы ветра, которые могут разносить споры.

Также возможно, что это явление связано с чем-то совершенно другим. Например, эвапотранспирация также увеличивает влажность – возможно, грибам просто хочется влажности, а охлаждение – побочный процесс.

Открытие проливает свет на потенциально фундаментальный аспект биологии грибов и может даже иметь значение для здоровья человека.