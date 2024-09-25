Громадная китайская плотина может изменять вращение Земли

Гигантская гидроэлектростанция «Три ущелья», расположенная в китайской провинции Хубэй, способна удерживать около 40 кубических километров воды и производить до 112 миллиардов киловатт в час. В НАСА считают, что из-за неё может меняться период вращения Земли.

Существует теория, что китайская плотина «Три ущелья» настолько мощна и огромна, что может влиять на период вращения Земли – и учёные из НАСА подтверждают, что эта идея не настолько безумна, как может показаться.

Всё дело в том, что образованное плотиной водохранилище способно удерживать до 40 кубических километров воды, а такой объём имеет значительное влияние на распределение массы Земли.

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Ещё в 2005 году учёный-геофизик из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА Бенджамин Фонг Чао объяснил, что по его расчётам, подобный сдвиг массы увеличивает продолжительность дня на 0,06 микросекунды – при этом наша планета становится «немного более круглой в середине и плоской сверху».

Более того, влияние плотины таково, что перераспределение массы воды влияет на положение полюса Земли, сдвигая его примерно на 2 сантиметра. Для любой созданной человеком конструкции это расстояние может оказаться значительной разницей.

Исследование учёных НАСА затрагивало и другие значительные сдвиги массы в целом – как во время мощнейшего землетрясения у западного побережья Индонезии в декабре 2004 года. По подсчётам исследователей, оно привело к сокращению суток на 2,68 микросекунды и сместило «средний Северный полюс» примерно на 2,5 сантиметра в направлении 145 градусов восточной долготы (и кстати, сделало Землю менее «сплющенной»).