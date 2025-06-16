Громадные растения на вершине Килиманджаро научились сами себя согревать

Гигантские крестовники (Dendrosenecio kilimanjari) произрастают на высоте от 2800 до 4000 метров.

Уникальные растения вулкана Килиманджаро в Танзании научились приспосабливаться к экстремальным условиям горного климата – и могут даже сами себя согревать.

Гигантские крестовники из семейства Астровые внешне напоминают одновременно высоченные кактусы и огромные ананасы. Они не встречаются больше нигде на Земле, кроме самой высокой точки Африки, куда они мигрировали около 1 миллиона лет назад, спасаясь от неблагоприятных условий.

С тех пор эти гиганты научились выживать даже при самых жестких и переменчивых обстоятельствах: температура на вершине горы может опускаться до -29 °C, а палящее солнце и сильные ветры на склонах также не добавляют им легкой жизни.

Фото: Andrea Schieber / Flickr

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Чтобы справиться с такими разнообразными условиями, листья крестовников очерствели и покрылись волосками, которые сберегают всю получаемую влагу от испарения. Толстые стебли помогают растениям запасать воду во время засухи с декабря по март и с июня по октябрь, поясняют эксперты.

Интересно, что гигантские крестовники научились сами себя «утеплять» в моменты сильного похолодания. Опадающие листья растений падают рядом со стеблем и словно окутывают его снаружи, тем самым защищая своего хозяина от холода. Гиганты также выделяют вещества подобные «антифризу», благодаря которым они растут выше уровня деревьев и даже достигают 6-9 метров в высоту (хотя большинство из них не выше среднестатического человека). На подобной высоте растения получают больше света, чем их соседи, что способствует их успешной адаптации.

Растут Dendrosenecio kilimanjari всего по 2.5-5 сантиметров в год, а это значит, что самым высоким из них как минимум сто лет!

Туристов, посещающих Килиманджаро, просят с уважением относиться к редким гигантам и ни в коем случае их не трогать. С одной сторон, их глубокие корни помогают стабилизировать почву. А с другой – растения являются домом для множества птиц и мелких млекопитающих, поэтому важно не тревожить местных обитателей.