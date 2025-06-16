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Громадные растения на вершине Килиманджаро научились сами себя согревать

Громадные растения на вершине Килиманджаро научились сами себя согревать

Гигантские крестовники (Dendrosenecio kilimanjari) произрастают на высоте от 2800 до 4000 метров.

Уникальные растения вулкана Килиманджаро в Танзании научились приспосабливаться к экстремальным условиям горного климата – и могут даже сами себя согревать.

Гигантские крестовники из семейства Астровые внешне напоминают одновременно высоченные кактусы и огромные ананасы. Они не встречаются больше нигде на Земле, кроме самой высокой точки Африки, куда они мигрировали около 1 миллиона лет назад, спасаясь от неблагоприятных условий. 

С тех пор эти гиганты научились выживать даже при самых жестких и переменчивых обстоятельствах: температура на вершине горы может опускаться до -29 °C, а палящее солнце и сильные ветры на склонах также не добавляют им легкой жизни. 

Фото: Andrea Schieber / Flickr

Чтобы справиться с такими разнообразными условиями, листья крестовников очерствели и покрылись волосками, которые сберегают всю получаемую влагу от испарения. Толстые стебли помогают растениям запасать воду во время засухи с декабря по март и с июня по октябрь, поясняют эксперты. 

Интересно, что гигантские крестовники научились сами себя «утеплять» в моменты сильного похолодания. Опадающие листья растений падают рядом со стеблем и словно окутывают его снаружи, тем самым защищая своего хозяина от холода. Гиганты также выделяют вещества подобные «антифризу», благодаря которым они растут выше уровня деревьев и даже достигают 6-9 метров в высоту (хотя большинство из них не выше среднестатического человека). На подобной высоте растения получают больше света, чем их соседи, что способствует их успешной адаптации. 

Растут Dendrosenecio kilimanjari всего по 2.5-5 сантиметров в год, а это значит, что самым высоким из них как минимум сто лет!

Туристов, посещающих Килиманджаро, просят с уважением относиться к редким гигантам и ни в коем случае их не трогать. С одной сторон, их глубокие корни помогают стабилизировать почву. А с другой – растения являются домом для множества птиц и мелких млекопитающих, поэтому важно не тревожить местных обитателей.

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