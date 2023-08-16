Грозная стая бабуинов прогнала леопарда: видео

Приматы действовали молниеносно и агрессивно.

38-летняя Мерве Мерсинлигил, пианистка и педагог, приехала на сафари в национальный парк Крюгера со своим мужем Виктором Зонтагом: оба они стали свидетелями потрясающей сцены.

Мерве с мужем ехали от ворот парка Крюгера, когда заметили леопарда, идущего прямо по дороге. Он выглядел очень расслабленным и никуда особо не торопился. Затем внезапно леопард исчез в траве, и, казалось, удалился. Затем дорогу начала переходить стая бабуинов (обезьяны из рода павианов), создав настоящую пробку – приматы никуда не торопились, некоторые сели прямо посередине дороги и не собирались уходить даже перед надвигающейся на них машиной.

«Я сказала мужу в шутку: „Может быть, мы должны предупредить павианов о леопарде, которого мы только что видели? Я даже посмеялась, тем более что это был мой первый раз в африканской глуши. Но знаете что? Именно это и произошло. Леопард ворвался на дорогу, вероятно, думая, что ему удастся легко пообедать», – рассказала Мерсинлигил.

Но хищнику пришлось усвоить тяжелый урок. Сперва напуганные и бросившиеся врассыпную, обезьяны быстро опомнились. Первым навстречу рычащему леопарду кинулся крупный бабуин – доминирующий самец, а затем к нему присоединились остальные. Вместе они сумели одолеть хищника, повалив его на землю и набросившись сверху. Драка сопровождалась рычанием леопарда и боевыми криками обезьян.

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Леопарду чудом удалось унести ноги, но бабуины не успокоились – они кинулись в погоню и преследовали хищника, пока не убедились, что он скрылся в зарослях саванны. Мерве говорит, что обезьяны оставались настороже даже после того, как пыль улеглась, – следили за тем, чтобы леопард не вернулся снова.