Гусенок попал в пасть леопарда и умудрился выжить: видео

Маленькая птичка вовремя притворилась мертвой.

Гид национального парка Крюгера в ЮАР Бенджи Солмс запечатлел на камеру редкий случай с участием леопарда и птенца гуся. Группа туристов вместе с гидом наблюдали за самкой леопарда возле реки. Там же был молодой леопард, по всей видимости, детеныш самки. Он развлекался, бегая по речному песку, но в какой-то момент прилег отдохнуть.

«Все изменилось в одно мгновение, когда рядом появились несколько гусят. Они шли прямо к леопарду. К счастью для маленьких гусят, рядом оказались густые заросли, почти все птицы спрятались туда, но один гусенок остался на открытом месте. Вначале, он сумел использовать нашу машину как прикрытие, но, потом, когда вылез из-под нее леопард схватил его. И тут гусенок применил хитрый прием: умная маленькая птичка притворилась мертвой», – Бенджи Солмс.

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Растянуть наслаждение трапезой леопарду не удалось. В какой-то момент, лежа на песке, он отпустил гусенка и совсем потерял бдительность. Птенец воспользовался единственной возможностью и побежал прочь, оставив леопарда в замешательстве.

Умение притворяться мертвым у животных называется танатоз. Животное замирает, часто принимая неестественную для себя позу, чтобы остаться незамеченным либо отпугнуть хищника, который не питается падалью. Этим танатоз отличается от катаплексии, при которой животное просто на время замирает. Самыми известными животными, которые часто прибегают к этой тактике являются опоссумы, а также тараканы, нектарницы и тушканчики.