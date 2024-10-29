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Харзы провели «субботник» в приморском нацпарке: видео

Фото: tontantravel / Flickr

Харза (Martes flavigula)

Обитатели «Земли леопарда» из семейства куньих были замечены за исследованием и «уборкой» мусора.

Фотоловушка зафиксировала, как две харзы (Martes flavigula) – уссурийские куницы — утаскивают мусорный пакет с территории национального парка «Земля леопарда».

На видео, которым представители приморского нацпарка поделились в социальных сетях, можно заметить, как два юрких зверька сначала с любопытством изучают пакет – предполагается, что его на территорию нацпарка занесло ветром. Потом одна из них берёт на себя ответственность и уносит «мусор» прочь из кадра.

Сообщается, что мусорный пакет позже был обнаружен сотрудниками «Земли леопарда» в другом месте.

В нацпарке напомнили, что оставленный человеком мусор нередко представляюет для жителей заповедной территории смертельную опасность: животные зачастую могут принять целлофановые пакеты за пищу, а попав в желудочно-кишечный тракт они могут вызвать непроходимость кишечника.

«Случай закончился благополучно для животных, но стал наглядной демонстрацией: человеческий мусор со свалок может проникать в заповедные зоны, где ему совершенно не место», – напомнили в парке.

«Давайте заботиться о природе и делать так, чтобы у диких животных не было пакета с пакетами!»

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