Хитрые белки-летяги научились дольше хранить свои орехи

Индокитайские белки-летяги размещают лакомства между ветвями деревьев.

Белки-летяги в Китае придумали хитрый способ прятать свои орехи: они прогрызают в них небольшие желобки, чтобы аккуратно и прочно поместить орех между ветвями деревьев.

По словам ученых, необычное поведение удалось заметить у двух видов стрелохвостых белок-летяг в тропических лесах китайского острова Хайнань. Это помогает зверькам сохранять пищу дольше, чем стандартное закапывание орехов во влажную лесную подстилку.

«Только эти два [вида] летяг обладают этой техникой, никакие другие виды белок или других животных не обладают таким навыком», – Хан Сюй, профессор экологии Китайской академии лесного хозяйства.

Чтобы зафиксировать необычное поведение, Хан и его коллеги установили 32 инфракрасные камеры на 5,5 га тропического леса, где они нашли 151 орех, зажатый между ветвями деревьев. Большинство орехов хранилось на высоте от 1,5 до 2,5 метра над землей.

Инфракрасная камера зафиксировала летягу, прячущую орехи Фото: Han Xu

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Проанализировав записи, исследователи обнаружили, что индокитайские белки-летяги (Hylopetes phayrei) и двухцветные белки-летяги (Hylopetes alboniger) обгрызали орехи, делая в них желобки, а затем помещали их между Y-образными ветвями деревьев, чтобы веточки лучше вписывались в борозды орехов.

Орех с ложбинкой между ветвями дерева Фото: biorXiv, 2022

Когда исследователи проверили спрятанные орехи три с половиной месяца спустя, они обнаружили, что они отлично сохранились. По словам ученых, орехи, закопанные белками в землю, обычно прорастают в течение двух-трех месяцев. Команда считает, что новый уникальный трюк помогает летягам сохранять орехи дольше.

«В будущем было бы интересно исследовать, является ли такое поведение приобретенным или врожденным; делают ли молодые белки это инстинктивно, или они берут пример, наблюдая за взрослыми?», – отмечает Натанаэль Лихти, ландшафтный эколог из Университета Пердью в Индиане, не участвовавший в данном исследовании.