Хитрые хищнецы научились делать ловушки для успешной охоты

Жуки-убийцы используют для охоты смолу растения – это можно приравнять к применению инструментов, говорят ученые.

В Австралии насекомые из семейства хищнецов (Reduviidae) используют смертоносный инструмент для поимки добычи – смолу травы спинифекс (Spinifex). Новое исследование показало, что они обмазываются липким веществом, чтобы им было легче поймать и удержать жертву.

Умением использовать инструменты могут похвастаться и другие смышленые насеклмые – от муравьев до детенышей жуков, которые с помощью экскрементов отпугивают паразитов. Но новая работа ученых предполагает, что хищнецы, собирающие растительную смолу, используют их чаще, чем другие.

Не зря хищнецов называют ещё и жуками-убийцами.

Поскольку использование инструментов требует определенной сноровки и догадливости, когда-то считалось, что оно отличает людей от других животных. Но сейчас исследователи находят все больше и больше примеров применения инструментов в животном мире.

Биологи Университета Маккуори Фернандо Солей и Мари Герберштейн наблюдали за 125 австралийскими хищнецами из рода Gorareduvius. Эти клопы живут в Западной Австралии.

Хищнецов обычно можно увидеть отдыхающими на стеблях травы спинифекс. Она встречается в засушливых регионах Австралии и производит липкую смолу, которую первые австралийцы ценили за возможность ее использования для изготовления охотничьих инструментов.

Учёные предсказали, что хищнецы, покрытые смолой, могли бы лучше ловить добычу, чем их сородичи без оного. Они забрали в лабораторию 26 липких насекомых, найденных рядом со спинифексом. Исследователи поместили клопов в стеклянную банку и отправили туда же два вида добычи: мух и муравьев. Затем они аккуратно стерли смолу с тел хищнецов и повторили эксперимент.

Хищнецы, как правило, с большим успехом ловили муравьев, а не мух. При этом они более эффективно ловили любую добычу, когда были покрыты смолой. «Накрашенные» липкие насекомые на 26% эффективнее ловили любую добычу, чем их невооруженные собратья. Им удавалось заполучить даже мух!

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Как в дикой природе, так и в лаборатории исследователи наблюдали, как Gorareduvius лапками соскребает смолу с листьев спинифекса и тщательно наносит ее на свое тело, особенно на передние конечности.

Было обнаружено, что даже недавно вылупившиеся и изолированные от взрослых особей насекомые покрывают себя смолой. Судя по всему, это поведение уже укоренилось в инстинктах каждого хищнеца в процессе эволюции.

Все представители семейства хищнецов используют один примечательный способ, которым они убивают свою добычу. Обычно охотник протыкает жертву своим хоботком, вкачивает внутрь пищеварительные ферменты, которые парализуют и умерщвляют добычу, а затем высасывает из жертвы ее жидкие питательные внутренности, оставляя пустой экзоскелет.

«Добыча никогда не прилипала целиком к липким клопам. Скорее, похоже, что кратковременное прилипание задерживало реакцию жертвы достаточно, чтобы хищник схватил её и нанес решающий удар», – пишут исследователи.

Таким образом, хотя смола не гарантирует успеха, она является инструментом, позволяющим замедлить добычу ровно настолько, чтобы схватить ее и убить.