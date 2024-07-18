Хомяки переезжают: в Германии потратят 2,5 миллиона евро на переселение 39 грызунов

Всё из-за того, что власти небольшого города Эрфурт захотели построить новый кампус школы, но территория оказалась уже занята хомяками.

Градоначальники города Эрфурт в Тюрингии выделили около 2,5 миллиона евро на переселение хомяков на новые территории, сообщает немецкое издание Thüringer Allgemeine.

Обыкновенные хомяки (Сricetus cricetus) оказались упёртыми жильцами земельного участка, на котором власти планировали построить новый кампус школы Эрфурта. Несмотря на то, что чиновники выбирали между 20 участками, приглянулся им именно тот, на котором уже обитали 39 хомяков.

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Начиная с конца прошлого века популяция обыкновенных хомяков оказалась в Западной Европе под угрозой. В Германии, Нидерландах, а также нескольких других странах Европы эти животные имеют охранный статус и тщательно оберегаются. Существуют даже национальные программы по сохранению вида Сricetus cricetus.

Но власти города с населением около 215 тысяч человек решили не отказываться от затеи строительства школы – вместо этого они разработали план релокации грызунов.

По сообщениям местных изданий, документ под названием «Генеральный план о хомяках с Блуменштрассе» предлагает выделить по 64 102 евро (около 6,2 миллиона рублей) на переселение каждого хомяка.

Так, в общей сложности на их релокацию потратят примерно 2,5 миллиона евро – около 241 миллиона рублей. На выделенные деньги власти обещают создать хомякам благоприятные условия на других территориях.