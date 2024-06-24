Хорошие новости: пиренейская рысь больше не вымирающий вид

Эти кистеухие кошки перестали считаться вымирающими – их перевели в статус «уязвимых».

Пиренейская рысь Lynx pardinus больше не считается вымирающим видом (EN, endangered) – об этом объявила генеральный директор Международного союза охраны природы (МСОП) доктор Гретель Агилар.

Заявление было приурочено к 60-летнему юбилею создания Красной книги – издания, в котором фиксируется степень опасности вымирания всех существующих видов животных, растений и грибов, а также уже исчезнувшие виды (ещё их заносят в так называемую «чёрную книгу» видов, вымерших после 1500 года).

«Поскольку Красный список исчезающих видов МСОП отмечает свое 60-летие, невозможно переоценить его важность как наиболее полного источника информации о состоянии биоразнообразия в мире», – отметила доктор Агилар. – «Это важный инструмент, который измеряет прогресс в деле борьбы с утратой видов и достижения глобальных целей по биоразнообразию к 2030 году».

На данный момент общая популяция пиренейской рыси оценивается больше чем в 2000 особей. Это огромный скачок – в 2001 году было зафиксировано всего 62 особи.

Теперь эта рысь – также известная как иберийская или испанская рысь — находится под статусом «в уязвимом положении» (VU, vulnerable). Это важный «цветовой апгрейд» с темно-оранжевой до оранжевой метки в Красной книге.

Пиренейская рысь в основном проживает в южной части Европы – Испании и Португалии — и питается кроликами. Поэтому основные усилия по спасению этого вида заключались в восстановлении её мест обитания, увеличении численности тоже исчезающего европейского кролика (Oryctolagus cuniculus), а также защиты от человеческого влияния.

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Пиренейская рысь Фото: AR ® Escuela Superior de Medio Ambiente / Flickr

В XX веке рысь значительно пострадала от законов эпохи Испанского правителя Франсиско Франко, которые были направлены на уничтожение «вредителей» в список, который и попала Lynx pardinus.

Но после внушительной работы МСОП и национальных государств по программе разведения и реинтродукции рыси в некоторые районы Португалии и Испании площадь её ареала составляет где-то 3 320 квадратных километров.

Большинство особей (86%) проживает в Испании.

«Это самое крупное достижение по восстановлению вида кошек, когда-либо достигнутое посредством сохранения. Этот успех является результатом преданного сотрудничества между государственными органами, научными учреждениями, НПО, частными компаниями и гражданами, включая местных землевладельцев, фермеров, егерей и охотников, а также финансовой и логистической поддержки проекта Европейского союза LIFE», — сказал Франсиско Хавьер Сальседо Ортис, координатор проекта LIFE Lynx-Connect, который руководил действиями по сохранению пиренейской рыси.

«Еще многое предстоит сделать, чтобы обеспечить выживание популяции пиренейской рыси и восстановление вида по всему его естественному ареалу», – отмечают эксперты. Но самые важные шаги уже осуществлены.