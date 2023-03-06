Иммунная система крокодилов обладает уникальной способностью уничтожать грибковые инфекции

Это открытие может помочь лечить людей.

Ученые впервые обнаружили уникальный компонент физиологии морского крокодила, который помогает его иммунной системе выявлять и уничтожать грибковые инфекции. Именно это позволяет им отлично чувствовать себя в водах, наполненных микробами и патогенами несмотря на то, что они часто получают раны в результате драк во время территориальных споров.

Исследователи из Университета Ла-Тропе в Мельбурн выделили уникальный механизм определения pH, состоящий из небольших белков, известных как дефензины, которые обнаруживают инфекцию и предупреждают иммунную систему. Тревожная роль дефензинов уникальна для этих рептилий и не была обнаружена ни у одного другого растения или животного.

Полученные данные открывают широкие возможности для разработки эффективного целенаправленного лечения грибковых инфекций у людей, тогда как эти инфекции становятся все более частыми из-за повышенной устойчивости к антибиотикам.

«У крокодилов отличная противогрибковая защита. Мы определили структуры крокодиловых дефензинов, и они удивительно похожи на те же белки у людей, что означает, что мы можем использовать их в качестве шаблона для лечения грибковых инфекций у людей», – Скотт Уильямс, ведущий автор исследования.

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Обнаруженные в 1980-х годах дефензины являются неотъемлемой частью иммунной системы растений и животных и помогают защитить от микробных патогенов, таких как бактерии и грибки. Исследования в основном были сосредоточены на дефензинах человека, но мало что известно о роли этих белков у многих других видов.

У морских крокодилов дефензин CpoBD13 обладает антимикробной активностью, которая регистрирует уровни pH окружающей среды. Это позволяет иммунной системе животного распознавать, какая область или клетки заражены, а затем атаковать и убивать грибковый патоген.

«Крокодиловые дефензины способны изменять свою активность в зависимости от pH окружающей среды, поэтому мы могли бы разработать другие дефензины, чтобы они отключались или включались в зависимости от наличия инфекции», – Скотт Уильямс.

Исследователи считают, что их открытие может привести к разработке синтетических дефензинов с рН-зависимой активностью, которые можно будет использовать для лечения серьезных инфекций у людей.