Основной инстинкт: жуки спариваются с бутылкой

Необычная игра в бутылочку.

Весной 1981 года биологи Дэрил Гвинн и Дэвид Ренц отправились исследовать насекомых в Западной Австралии, неподалеку от городка Донгара. Они увидели на обочине маленькую пивную бутылку – в Австралии их называют стабби (stubbie). К пустой таре прицепился крупный жук Julodimorpha bakewelli, представитель семейства златок: он собирался совокупиться со стеклянной емкостью и пытался ввести в горлышко свой половой орган.

Несколько десятков лет назад Гвинн и Ренц, похоже, были первыми, кто, увидев эту картину, поделился увиденным, сегодня же в социальных сетях попадается множество фото и видео с похожим эротическим сюжетом. Ученые называют такое поведение насекомых сверхнормальным стимулом (supernormal stimulus): искусственный раздражитель, который вызывает максимальную реализацию инстинкта у животных и насекомых.

Жук, которого наблюдали Гвинн и Ренц, очевидно, принял бутылку за огромную самку своего вида (насекомое, вероятно, ввела в заблуждение схожая окраска). Из-за тяги к искусственной любви жуки иной раз теряют не только голову, но и жизнь: насекомое, которое самозабвенно спаривается с бутылкой, уязвимо для муравьев.

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Другие факты Златки населяют пустынные и полупустынные зоны Австралии в штатах Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Южная Австралия и Западная Австралия.

Гвинн и Ренц, открывшие влечение жуков к бутылкам, получили Шнобелевскую премию – награду, которой отмечают исследования, «заставляющие сперва засмеяться, а потом задуматься».

Семейство златок Buprestidae включает около 15 тысяч видов, из которых 1500 встречаются в Австралии. Найденный Гвинном и Ренцем жук относится к роду Julodimorpha; насчет его вида идут споры. Жуки вырастают до 3,81 см, их самки крупнее самцов. Зато самцы могут летать, а самки – нет.