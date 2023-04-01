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Жук-навозник – самое сильное насекомое на планете

Самцы, у которых нет рогов, не вступают в схватку за самку. Некоторые из них, даже несмотря на хорошее питание, слабее и меньше своих соперников.

Onthophagus taurus способен удержать груз, вес которого превышает его собственный в 1141 раз.

Ученым из университетов Лондона и Западной Австралии однажды удалось установить, что самым сильным насекомым из ныне известных считается жук-навозник (Onthophagus taurus). Оказалось, что этот вид способен удержать груз, вес которого превышает его собственный в 1141 раз.

Сила жука сравнима с тем, как если бы мужчина с весом 70 кг смог бы удержать 80 тонн. Впрочем, такие впечатляющие результаты в ходе исследования показали хорошо накормленные особи жуков-навозников. Те же, что были голодными, смогли удержать груз с меньшим весом. Как правило, демонстрируют свою феноменальную силу эти насекомые во время борьбы за самку. Жуки борются рогами у туннеля, прорытого самкой в земле для откладывания яиц. Тот самец, которому удастся вытолкнуть противника с территории рядом с гнездом, «получает» самку.

Однако самка жука-навозника не всегда спаривается с самой сильной мужской особью. Иногда слабому самцу хитростью удается завладеть самкой, например, оплодотворяя её за спиной у более сильного самца.

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