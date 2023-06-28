Создана интерактивная карта районов, где нападают акулы

В лидерах США и Австралия.

Музей естественной истории Флориды создал интерактивную карту International Shark Attack (из России можно открыть только с VPN). На ней размещены все известные случаи нападения акул на людей по всему миру с 1900 года.

Скрин интерактивной карты Фото: International Shark Attack

Данные показывают, что Австралия и США являются главными очагами инцидентов с акулами, причем в 2022 году в этих странах произошло 50 случаев. На них приходится 87 процентов прошлогодних нападений акул по всему миру, причем пять инцидентов оказались смертельными.

В общей сложности в прошлом году было зафиксировано 73 случаев нападения акул на людей с девятью смертельными исходами. И хотя эта цифра может показаться большой, на самом деле это десятилетний минимум. Абсолютным «лидером» стала Флорида, где произошло 16 случаев нападения акул.

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«Вообще говоря, количество акул в Мировом океане уменьшилось, что, возможно, способствовало недавнему затишью. Вполне вероятно, что количество смертельных случаев снизилось, потому что в некоторых районах на пляжах недавно ввели строгие протоколы безопасности, особенно в Австралии», – Гэвин Нейлор, директор программы исследования акул Музея естественной истории Флориды.

По словам исследователей, существует один шанс из 4 332 817, что человек погибнет в результате нападения акулы. Международное досье о нападениях акул показывает, что 40 процентов жертв в США просто «шли, пробирались вброд или плавали» во время инцидента. Еще 32% занимались водными видами спорта, а 12% занимались сноркелингом или фридайвингом.

«Неспровоцированные укусы дают нам гораздо больше информации о биологии и поведении акул. Изменение окружающей среды таким образом, что акулы притягиваются в этот район в поисках естественного источника пищи, может побудить их кусать людей, хотя в противном случае они бы этого не сделали», – говорит Нейлор.

Также известно, что в прошлом году в Египте произошли два нападения морских хищниц но в Международном досье об атаках акул еще не опубликованы данные за 2023 год. Поэтому трагический случай с 23-летним россиянином Владимиром Поповым, который был растерзан акулой 13 июня в Хургаде, не попал в статистику.

Чтобы защититься от нападения акул, во Флориде призывают пловцов держаться ближе к берегу и избегать купания на рассвете или в сумерках. Также не стоит активно барахтаться и плескаться в воде.