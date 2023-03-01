Ирбисов по весне считают: на Алтае начали мониторинг снежных барсов

Первый этап подсчета хищников завершился в нацпарке «Сайлюгемский».
На территории нацпарка «Сайлюгемский» (Республика Алтай) завершился первый этап подсчета снежного барса, или ирбиса. Об этом Russian Traveler рассказали в пресс-службе Минприроды России. Бассейн реки Аргут на территории нацпарка считается главным ареалом обитания ирбиса в России. Каждую зиму ученые ведут учет этих хищников — и сейчас, пройдя 120 километров, сумели идентифицировать 20 снежных барсов.
«Для наших больших территорий 20 барсов — это немного. Но это рекорд по зафиксированному количеству в бассейне Аргута за все время учетов. Группировке снежных барсов есть куда расти — территория позволяет. Сейчас происходит медленное ее расселение», — отметил директор нацпарка Денис Маликов.
Среди 20 идентифицированных ирбисов были три самки с выводками: в двух выводках оказалось по три годовалых котенка, а в третьем — два. Зафиксировали ученые и двух самцов-незнакомцев — один из них может быть сыном самки Юты, у которой ранее видели три выводка котят.
Заметили специалисты и старого знакомого — самца Юнчи, за которым наблюдают еще с осени 2016 года. Второй и третий этапы учетов снежных барсов до середины марта пройдут на участке «Сайлюгем» нацпарка и на территории Южно-Чуйского и Карайского хребтов. Итоги этих экспедиций подведут в апреле и мае.
Снежный барс включен в список 13 приоритетных видов животных федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экотуризма» нацпроекта «Экология». Минприроды России разработаны и утверждены методические рекомендации по учету краснокнижного хищника. По оценкам экспертов, в России насчитывается не более 70-90 снежных барсов, а на всей планете — не более четырех тысяч.
Ранее сообщалось, что в России запустили новый проект в помощь ирбисам. К кампании по привлечению внимания к сокращению популяции снежных барсов присоединились легенды отечественного дубляжа.
Снежные барсы: невидимые хозяева гор
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