Исследователи не могли поверить своим глазам: полярная акула доплыла до Карибского моря

Ученые были ошеломлены, обнаружив гренландскую акулу за тысячи километров от ее естественной среды обитания.

Исследователи сделали неожиданное открытие, когда ловили и метили тигровых акул (Galeocerdo cuvier) у побережья Белиза в Карибском море. Одна из пойманных ими рыб оказалась гренландской акулой (Somniosus microcephalus), которая обитает в тысячах километрах от Карибского моря и является одним из самых долгоживущих существ на Земле.

По данным Национальной океанической службы, продолжительность жизни гренландских акул составляет от 250 до 500 лет. Эти существа живут в кромешной тьме на глубине до 2200 метров под поверхностью моря. Из-за этого их крайне редко удается обнаружить и сфотографировать.

В глубине вод эти акулы растут, двигаются и стареют медленно. Их энергосберегающий, медленный образ жизни является важной адаптацией к условиям глубокого моря с дефицитом питательных веществ.

Открытие подняло вопрос о том, мигрировала ли эта конкретная гренландская акула в Карибский бассейн из арктических вод или же она провела большую часть своей жизни в глубинах тропических вод региона. Глубокие моря остаются по большей части неисследованными, и открытие этой арктической акулы служит напоминанием о том, что океан и его биосфера во многом неизвестны.

Исследование 2020 года с помощью генетического анализа показало, что существует две географически отдельные популяции гренландских акул: одна группа плавает возле канадского бассейна Баффина, за Полярным кругом, а другая обитает в водах северной части Атлантического океана между Новой Шотландией и Шпицбергеном, недалеко от Норвегии.

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Ранее сообщалось, что британец обнаружил на побережье труп гренландской полярной акулы, которая считается самой долгоживущей в мире. Ученые установили, что акуле было около 500 лет. Она могла появиться на свет в те времена, когда Англией правил Генрих VIII, а государем всея Руси был Василий III — отец Ивана Грозного.

Некоторые из гренландских акул могут вырастать до семи метров в длину и весить до 1200 килограммов. Согласно исследованию 2016 года, гренландские акулы достигают половой зрелости только в возрасте 134 лет.

«Им приходится ждать более 100 лет, чтобы заняться сексом. Я уверен, что они этим недовольны», – заявил соавтор исследования Джулиус Нильсен.