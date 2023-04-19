Из гигантской дыры на дне океана вытекает очень странная жидкость

Дыра находится у побережья штата Орегон – прямо над разломом зоны субдукции Каскадия (этот разлом простирается на тысячу километров от Северного острова Ванкувер до мыса Мендосино в северной Калифорнии).

Гигантская дыра расположена примерно в 80 км от береговой линии Орегона и простирается на расстояние 965 км между островом Ванкувер и северной Калифорнией. Ученые обеспокоены: явление может быть признаком землетрясения.

Дыра, которую ученые назвали «Оазис Пифия», представляет собой богатый минералами источник, расположенный на дне Тихоокеанского Северо-Запада. В новом исследовании предполагается, что жидкость, вытекающая из дыры, может действовать как тектоническая смазка и без нее плита может начать двигаться.

Пока почти пресная вода источника предотвращает потенциально опасное смещение плиты. Утечка жидкости была обнаружена исследователями еще в 2015 году.

Во время отдельной исследовательской миссии возле источника исследователи обнаружили шлейфы пузырьков, которые, как они позже обнаружили, были теплой химической жидкостью, отличной от окружающей среды, вытекающей из донных отложений. Она вытекала из дыры, как из пожарного шланга. Исследователи выяснили, что жидкость теплее окружающей воды на девять градусов по Цельсию.

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Дальнейшие экспедиции к источнику выявили роль «Оазиса Пифия» в предотвращении катастрофической сейсмической активности. Ведущий автор исследования, докторант Вашингтонского университета Марта Торрес, сравнила систему с автомобильным двигателем, которому для правильной работы требуется масло.

Обнаружение природной смазки вблизи линий геологических разломов может дать информацию о новых способах управления рисками землетрясений в других частях мира. Ученые предполагают, что источник на морском дне существует в уникальной и суровой среде, которая может дать представление о развитии жизни на Земле.

Согласно выводу ученых, потеря жидкости на границе раздела морских плит может сильно повлиять на трение между океаническими и континентальными плитами, и, в свою очередь, может вызвать накопление напряжения и привести к потенциальным стихийным бедствиям.

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Ученые отмечают, что эта утечка на морском дне – первая в своем роде, хотя они и предполагают, что поблизости могут существовать другие, которые еще не обнаружены. Исследователи отмечают, что полученные данные важны для понимания тектоники плит.