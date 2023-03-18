Из корабля времен Второй мировой войны получился искусственный коралловый риф

Теперь это популярный объект среди дайверов в Красном море.

Военный корабль под названием SS Thistlegorm был потоплен немецким бомбардировщиком у берегов Египта в 1941 году. Теперь он обрел новую жизнь в качестве искусственного кораллового рифа.

Исследователи из Болонского университета обнаружили 72 вида животных, которые колонизировали затонувшее судно. Среди них рыба-клоун Amphiprion bicinctus, мягкие кораллы Alcyonacea, гигантская мурена (Gymnothorax javanicus) и рыбы-солдаты (Holocentridae).

SS Thistlegorm был британским вооруженным торговым кораблем, построенным в 1940 году в Сандерленде. Он перевозил грузовики Bedford, бронеавтомобили Universal Carrier, мотоциклы Norton 16H и BSA, пушки Bren и ящики с боеприпасами для поддержки британской борьбы с войсками генерала Роммеля в Африке.

В 1941 году он отправился через Красное море в сторону Александрии в Египте, но был обнаружен бомбардировщиками Люфтваффе, когда 6 октября достиг Рас-Мухаммеда. Они ударили в заднюю часть корабля, где хранились боеприпасы, в результате чего он взорвался и погрузился под воду на глубину 32 метра. Теперь ржавое судно длиной 128 метра и реликвии, которые на нем находились, представляют собой известное место для дайвинга.

«Выяснилось, что затонувшие военные корабли служат исключительно хорошим искусственным субстратом для коралловых рифов, поскольку их размер и формы предлагают множество возможностей для обитания организмов», – пишут авторы исследования.

По словам исследователей, такие объекты могут стать домом для видов, пытающихся спастись от быстро нагревающихся мелководий, но которым все еще нужен солнечный свет. Со временем эти затонувшие корабли превращаются в искусственные рифы.

Исследователи обнаружили, что подобные суда также помогают защитить сообщества морских обитателей, живущих в песке, от рыбной ловли. Биоразнообразие также варьировалось от сезона к сезону.

Реклама

«Видовое богатство, разнообразие и равномерность сообществ рифовых рыб значительно различаются между летом и зимой в Красном море, и эти сезонные колебания могут отражаться на затонувших кораблях и искусственных рифах, близких к естественным коралловым рифам. Структура сообщества в SS Thistlegorm показала относительную стабильность с течением времени, что сделало этот искусственный риф возможным и многообещающим убежищем для сообществ Красного моря», – пишут ученые.

В будущем авторы исследования хотят сравнить влияние местоположения и температуры воды на биоразнообразие искусственных рифов с биоразнообразием естественных рифов.