К спасению лягушек Санкт-Петербурга подключились волонтёры

Добровольцы патрулируют дорогу в Курортном районе.

Рядом с государственным природным заказником «Сестрорецкое болото» развернулась настоящая спасательная операция. Волонтёры помогают лягушка и жабам мигрировать из лесополосы к местам размножения в прибрежных зонах Финского залива.

Патрули добровольцев следят, чтобы лягушки спокойно пересекли дорогу и отложили икру, а в середине мая безопасно вернулись тем же путем в обратном направлении. Для этого волонтёры внимательно осматривают проезжую часть, собирают лягушек и жаб в вёдра, а затем переносят их на другую сторону дороги в траву.

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Жаба в траве Фото: Unsplash

По словам Константина Мильто, старшего герпетолога Зоологического института РАН, даже на малозагруженных трассах каждую весну жертвами опасного перехода становятся около тысячи жаб, а на автомагистралях уровень смертности амфибий может быть катастрофическим.

Около заказника на дороге установлен знак, призывающий снизить скорость и напоминающим водителям о появлении животных, но этого не всегда бывает достаточно, чтобы предотвратить гибель хрупкой популяции.

Помимо спасения амфибий, волонтеры также ведут учёт количества особей. Это даёт более достоверную информацию об их численности и помогает изучать миграционные пути животных.