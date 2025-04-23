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К спасению лягушек Санкт-Петербурга подключились волонтёры

К спасению лягушек Санкт-Петербурга подключились волонтёры

Лягушка проснулась после зимы

Добровольцы патрулируют дорогу в Курортном районе.

Рядом с государственным природным заказником «Сестрорецкое болото» развернулась настоящая спасательная операция. Волонтёры помогают лягушка и жабам мигрировать из лесополосы к местам размножения в прибрежных зонах Финского залива.

Патрули добровольцев следят, чтобы лягушки спокойно пересекли дорогу и отложили икру, а в середине мая безопасно вернулись тем же путем в обратном направлении. Для этого волонтёры внимательно осматривают проезжую часть, собирают лягушек и жаб в вёдра, а затем переносят их на другую сторону дороги в траву.

Фото: Unsplash
Жаба в траве

По словам Константина Мильто, старшего герпетолога Зоологического института РАН, даже на малозагруженных трассах каждую весну жертвами опасного перехода становятся около тысячи жаб, а на автомагистралях уровень смертности амфибий может быть катастрофическим. 

Около заказника на дороге установлен знак, призывающий снизить скорость и напоминающим водителям о появлении животных, но этого не всегда бывает достаточно, чтобы предотвратить гибель хрупкой популяции. 

Помимо спасения амфибий, волонтеры также ведут учёт количества особей. Это даёт более достоверную информацию об их численности и помогает изучать миграционные пути животных. 

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