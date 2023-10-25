Как часто косатки нападают на людей?

Киты-убийцы в дикой природе на удивление обходительны при общении с людьми. Хотя в неволе эти животные могут вести себя совсем по-другому.

В 1911 году во время своей злополучной антарктической экспедиции капитан Роберт Фолкон Скотт стал свидетелем необычной сцены: 5 января его фотограф, Герберт Понтинг, подбежал к краю льдины, чтобы сфотографировать группу косаток, проявивших интерес к экспедиции. На этой же льдине находились и собаки, которые сопровождали путешественников.

«В следующий момент вся льдина под ним и собаками вздыбилась и раскололась на куски. Можно было услышать гулкий шум, когда косатки ударили лед спиной», – написал Скотт в своем дневнике.

Понтинг и собаки выбрались с обломков льдины целыми и невредимыми, но эта встреча способствовала распространению устрашающей репутации косаток как безжалостных китов-убийц (Orcinus orca). Сейчас, больше сотни лет спустя, они до сих пор не избавились от этого клейма: неудивительно, что недавно косатки активно начали топить лодки у иберийского побережья Европы (мы писали об этом здесь и здесь) и нападает на суда даже в Шотландии. Но как часто косатки на самом деле атакуют именно людей?

Хотя косатки действительно заслужили свою славу кровожадных убийств среди других морских животных, они практически никогда не нападают на людей в естественной среде обитания. Однако содержавшиеся в неволе млекопитающие неоднократно атаковали и даже убивали людей. Но не стоит забывать, что все слухи о жестоких взаимодействиях между косатками и людьми сопровождаются существенными оговорками и преувеличениями.

Эрих Хойт, исследователь из организации «Охрана китов и дельфинов» и автор книги «Косатка: кит, называемый убийцей», рассказал о некоторых зарегистрированных нападениях косаток. По его мнению, изначальный инцидент в Антарктиде был вызван тем, что косатки приняли человека и собак на льдине за тюленей, свою главную добычу.

«Не раз было зафиксировано, как косатки раскачивают льдины, смывают тюленей с льдин и ломают лед снизу. Я думаю, да, это было охотничье поведение, но не охота на людей», – Эрих Хойт.

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Косатки встречаются с людьми в океане на протяжении многих веков, и, хотя существует несколько сообщений о неприятных взаимодействиях, есть только одно сообщение о том, как косатка убила человека в море. Роковая встреча произошла в 1950-х годах, когда несколько косаток оказались в ловушке среди морского льда в восточной части канадской Арктики. Об этой истории исследователям рассказали старейшины иглулиских инуитов лишь десятилетия спустя.

Молодой человек проигнорировал совет старейшин и пошел посмотреть на пойманных в ловушку косаток. Его предупредили, что лед слишком тонкий, но он верил, что сможет убежать от китов в случае неприятностей. По словам старейшин, косатка пробила тонкий лед и разорвала его.

Это поучительная история, которую исследователи тем не менее не смогли проверить, но сообщили об этом в рамках исследования 2014 года в журнале Aquatic Mammals. Однако Хойт считает, что более вероятной причиной смерти мужчины является падение в ледяную воду.

«Я не думаю, что косатка когда-либо станет охотиться на человека. Они привередливы в еде и очень консервативны в предпочтениях: выбирают то, чему они научились от своих матерей и от своей группы», – Эрих Хойт.

Другими словами, косатки не едят то, чего их не научили есть, поэтому они вряд ли когда-нибудь станут есть людей. Дикие косатки иногда убивают других животных ради тренировки или даже в ходе игры, но люди, по-видимому, никогда не становились жертвой этих млекопитающих. Есть один подтвержденный случай, когда косатка укусила серфера у берегов Калифорнии в 1972 году, но быстро отпустила. Хойт взял интервью у серфера и отметил, что для косатки он вполне мог выглядеть как тюлень в тот момент.

Но за последние несколько десятилетий произошли десятки жестоких столкновений между людьми и косатками, содержащимися в неволе. Пожалуй, самым известным является случай с косаткой по имени Тиликум, которая оказалась причастна к гибели трех человек, в том числе тренера Доуна Браншо в 2010 году.

Ученые не уверены, что именно провоцирует нападение косаток в неволе. Однако Хойт отметил, что это искусственная среда, и для косаток сравнил её с жизнью в крошечной тюремной камере.

«Через несколько лет даже в наименее репрессивных учреждениях косатки начинают немного сходить с ума», – Эрих Хойт.

Это не обязательно означает, что содержащиеся в неволе косатки убивают из-за тоски или разочарования. Хойт сказал, что инциденты с Тиликумом могли быть просто попытками поиграть на фоне крайней скуки.

«На самом деле удивительно, насколько осторожны косатки в подводных взаимодействиях, которые наблюдались в дикой природе или в неволе. Потому что в большинстве случаев, если не проявить особой осторожности, косатка может легко случайно убить человека», – заключил Хойт.