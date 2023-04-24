Как эмбрион превращается в цыпленка: видео

От первого удара сердца до пушистенького птенца.

Владелец YouTube-канала SlivkiShow, однажды представил интересные кадры, на которых куриный эмбрион медленно превращается в живого цыпленка внутри «стеклянного яйца». Автор три года экспериментировал с разными техниками, чтобы у птицы получилось пройти все этапы развития вплоть до вылупления в специальной емкости.

Видеоблогер снял скорлупу с обычного куриного яйца и поместил внутренности в специальный стакан-инкубатор. Это позволило ему отслеживать и наблюдать за развитием куриного эмбриона от момента первого удара сердца до полного развития цыпленка.

По словам блогера, первое, что он увидел в инкубаторе – формирование сосудистой системы.

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«Это маленький круг с капиллярами, ведущими к центру желтка, в котором уже бьется крошечное сердце. Удивительно и невероятно, как молекулы желтка понимают, в каком порядке выстраиваться в линию, образуя нечто подобное».

По мере развития эмбриона можно увидеть различные аспекты его «взросления» – у птенца формируются глаза, появляется зрачок, вырастают конечности. На четвертый день после имплантации в искусственное «яйцо» оболочка желтка разорвалась и распространилась по развивающемуся телу.

К шестому дню тело эмбриона движется вокруг желтка и выглядит довольно странно: будто цыпленок с огромным глазом посредине. По словам автора, это связано с тем, что глаза куриц не меняются в размерах в течение жизни.

К двенадцатому дню эмбрион увеличился в размерах в два раза, на его боках и хвосте появились перья. На этом этапе шея птенца становится тоньше, голова увеличиваются, а конечности удлиняются, что позволяет им сгибаться.

В этот момент цыпленок начал получать чистый кислород, воспроизводимый в специальном генераторе. На 19-й день желток почти исчез, и цыпленок уже почти полностью заполнил собой емкость стакана. По словам блогера, на следующий день он услышал в инкубаторе шум и обнаружил живого птенца.

В конце ролика блогер создал для цыпленка укрытие с настольной лампой, которая согревает птенца, и предложил зрителям придумать ему имя.

Блогер начал эксперимент в 2018 году, но до сих пор не мог добиться успеха. Подавляющему большинству эмбрионов не удалось выжить в процессе: за три года были протестированы десятки различных пород кур и сотни яиц.

Нынешний результат был достигнут благодаря правильному сочетанию тепла и кислорода, что позволило эмбриону расти. В более раннем видео на том же канале можно увидеть, как блогер и его команда строят индивидуальный инкубатор из полистирола.

Искусственная оболочка «яйца» была создана из пищевой пленки, пропитанной целым рядом минералов и антибактериальных химикатов.