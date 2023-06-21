Как и зачем рыба переходит дорогу? Видео

Расположенная в штате Вашингтон река Скокомиш (Skokomish) нередко выходит из берегов. Когда это совпадает с сезоном нереста кеты, рыбе приходится перемещаться по автомагистралям.

Кета (Oncorhynchus keta) размножается один раз в жизни, выходя на нерест поздней осенью, до декабря месяца включительно. В реках она может подниматься вверх по течению на сотни километров. Но перед кетой, живущей в американской реке Скокомиш, стоит более сложная задача.

Сезон ее нереста, как правило, совпадает с затяжными дождями, которые приводят к разливу реки. В результате рыба оказывается на участках, еще недавно бывших сушей. Продолжая двигаться по воде, кета пересекает автомагистрали наперерез проезжающим машинам, рискуя быть пойманной или раздавленной.

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Происходит это практически ежегодно, однако популяция кеты в реках штата Вашингтон достаточно многочисленна, и даже опасности путешествия не мешают рыбе успешно нереститься.

Большинство лососей после нереста погибает – они тратят на продолжение рода все свои силы. Больше видео отчаянных рыб, пересекающих дорогу, можно посмотреть здесь.

Анастасия Баринова